Serie B, 12ª giornata - Il Modena strappa il pari a Frosinone. Bene Mantova ed Empoli
Con la serata di ieri, e il pari emerso al 'Picco' tra Spezia e Bari, ha preso il via la 12ª giornata del campionato di Serie B, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di domani, con due soli match previsti per appunto domenica.
Intanto, alle ore 15:00 ha preso il via il sabato cadetto, con ben cinque match in campo, che si sono da poco conclusi. Torna al successo l'Empoli, il primo della gestione Dionisi, con il Catanzaro che quindi arresta la corsa, e prezioso è anche il successo del Mantova sul Padova; pareggiano invece Reggiana ed Entella, che non si fanno male, e lo stesso si può dire di SudTirol e Carrarese. Non molla il Modena, che sempre sotto, è riuscito poi a strappare il pareggio al Frosinone nel big match di giornata.
Di seguito il resoconto del turno, con classifica (ovviamente ancora parziale):
SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocate
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Empoli-Catanzaro 1-0
59' [rig.] Shpendi (E)
Frosinone-Modena 2-2
9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)
Mantova-Padova 1-0
85' Ruocco
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 1-1
49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)
Sabato 8 novembre
Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
CLASSIFICA
Modena 25
Monza 23*
Frosinone 22
Cesena 20*
Palermo 19*
Avellino 16*
Venezia 16*
Reggiana 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Padova 14
Virtus Entella 14
Empoli 14
Juve Stabia 14**
Bari 13*
Sudtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8*
Sampdoria 7*
*una partita in meno
** due partite in meno