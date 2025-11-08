Serie B, 12ª giornata - Il Modena strappa il pari a Frosinone. Bene Mantova ed Empoli

Con la serata di ieri, e il pari emerso al 'Picco' tra Spezia e Bari, ha preso il via la 12ª giornata del campionato di Serie B, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di domani, con due soli match previsti per appunto domenica.

Intanto, alle ore 15:00 ha preso il via il sabato cadetto, con ben cinque match in campo, che si sono da poco conclusi. Torna al successo l'Empoli, il primo della gestione Dionisi, con il Catanzaro che quindi arresta la corsa, e prezioso è anche il successo del Mantova sul Padova; pareggiano invece Reggiana ed Entella, che non si fanno male, e lo stesso si può dire di SudTirol e Carrarese. Non molla il Modena, che sempre sotto, è riuscito poi a strappare il pareggio al Frosinone nel big match di giornata.

Di seguito il resoconto del turno, con classifica (ovviamente ancora parziale):

SERIE B, 12ª GIORNATA

Già giocate

Spezia-Bari 1-1

7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)

Empoli-Catanzaro 1-0

59' [rig.] Shpendi (E)

Frosinone-Modena 2-2

9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)

Mantova-Padova 1-0

85' Ruocco

Reggiana-Virtus Entella 0-0

Sudtirol-Carrarese 1-1

49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)

Sabato 8 novembre

Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo

Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria

Domenica 9 novembre

Ore 15:00 - Cesena-Avellino

Ore 17:15 - Pescara-Monza

CLASSIFICA

Modena 25

Monza 23*

Frosinone 22

Cesena 20*

Palermo 19*

Avellino 16*

Venezia 16*

Reggiana 16

Carrarese 15

Catanzaro 15

Padova 14

Virtus Entella 14

Empoli 14

Juve Stabia 14**

Bari 13*

Sudtirol 12

Mantova 11

Spezia 8

Pescara 8*

Sampdoria 7*

*una partita in meno

** due partite in meno