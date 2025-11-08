Rimini, DI Matteo: "D'Alesio non si tocca, cercheremo un attaccante. Ciccone nuovo Ds"

Scenderà in campo questo pomeriggio il Rimini, contro la Pianese, ma le attenzioni relative alla formazione biancorossa sono chiaramente catalizzate sul discorso societario, a maggior ragione perché c'è stato il passaggio di proprietà al gruppo legato a Nicola Di Matteo, che avrà ora l'onere di sistemare l'aspetto economico della società prima ancora di quello tecnico.

E proprio Di Matteo, come si legge su newsrimini.it, si è così espresso nella serata di ieri: "Oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto partire il bonifico di quasi 220mila euro per il Tribunale di Milano, col fine si saldare il debito nei confronti del vecchio presidente Alfredo Rota: tra martedì e mercoledì si dovrebbero liberare le quote e poi andremo dal notaio per il passaggio di proprietà. Il calcio dappertutto è difficile, se non stai attento non ce la fai. Noi ce la metteremo tutta per far camminare questa nave”.

Non manca quindi una nota relativa poi all'organigramma: "Il Direttore Generale sarà l’avvocato Pierluigi Petritola, il Direttore Sportivo Michele Ciccone. Poi vedremo le altre figure. Lunedì sarò a Rimini e vedrò la situazione che troverò, ma domani conoscerò la squadra, mi presenterà giocatori e staff Giusy Anna Scarcella, che mi accompagnerà: a loro dirò che devono vincere. Dobbiamo vincere e salvarci, queste sono le cose più importanti adesso. Se non fossimo entrati noi la società sarebbe saltata, ma adesso dobbiamo pensare alla salvezza, che è importante. D'Alesio? L’allenatore non si tocca perché è giovane e bravo. E a me piace lavorare con i giovani. Anche la squadra non è male, ma manca qualcuno che la butti dentro. Cercheremo di trovare un attaccante che faccia al caso nostro tra gli svincolati oppure, se non dovessimo trovarlo, lo prenderemo a gennaio”.

Conclude: "I tifosi devono stare calmi, gli chiedo di starci vicini e di darci una mano, di non contestarci a priori. Noi li apprezziamo e li rispettiamo”.