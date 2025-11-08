Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Rimini, DI Matteo: "D'Alesio non si tocca, cercheremo un attaccante. Ciccone nuovo Ds"

Claudia Marrone
Oggi alle 12:19Serie C
Scenderà in campo questo pomeriggio il Rimini, contro la Pianese, ma le attenzioni relative alla formazione biancorossa sono chiaramente catalizzate sul discorso societario, a maggior ragione perché c'è stato il passaggio di proprietà al gruppo legato a Nicola Di Matteo, che avrà ora l'onere di sistemare l'aspetto economico della società prima ancora di quello tecnico.

E proprio Di Matteo, come si legge su newsrimini.it, si è così espresso nella serata di ieri: "Oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto partire il bonifico di quasi 220mila euro per il Tribunale di Milano, col fine si saldare il debito nei confronti del vecchio presidente Alfredo Rota: tra martedì e mercoledì si dovrebbero liberare le quote e poi andremo dal notaio per il passaggio di proprietà. Il calcio dappertutto è difficile, se non stai attento non ce la fai. Noi ce la metteremo tutta per far camminare questa nave”.

Non manca quindi una nota relativa poi all'organigramma: "Il Direttore Generale sarà l’avvocato Pierluigi Petritola, il Direttore Sportivo Michele Ciccone. Poi vedremo le altre figure. Lunedì sarò a Rimini e vedrò la situazione che troverò, ma domani conoscerò la squadra, mi presenterà giocatori e staff Giusy Anna Scarcella, che mi accompagnerà: a loro dirò che devono vincere. Dobbiamo vincere e salvarci, queste sono le cose più importanti adesso. Se non fossimo entrati noi la società sarebbe saltata, ma adesso dobbiamo pensare alla salvezza, che è importante. D'Alesio? L’allenatore non si tocca perché è giovane e bravo. E a me piace lavorare con i giovani. Anche la squadra non è male, ma manca qualcuno che la butti dentro. Cercheremo di trovare un attaccante che faccia al caso nostro tra gli svincolati oppure, se non dovessimo trovarlo, lo prenderemo a gennaio”.

Conclude: "I tifosi devono stare calmi, gli chiedo di starci vicini e di darci una mano, di non contestarci a priori. Noi li apprezziamo e li rispettiamo”.

