Union Brescia, Diana: "Vedo l'Alcione tra le prime, novembre mese pieno di impegni"

"Un mese denso di impegni e di incognite": novembre viene definito così da Aimo Diana, tecnico dell'Union Brescia impegnato domani tra le mura amiche contro l'Alcione Milano. Il mister delle rondinelle, nella conferenza stampa di vigilia, ha parlato della situazione infortuni che riguarda al momento il suo organico: "Rispetto alla scorsa settimana recuperiamo Di Molfetta, almeno per la panchina. Balestrero invece ha avuto un affaticamento e rischiare ora non avrebbe senso. Abbiamo pochi uomini ma grande spirito: metteremo in campo una squadra competitiva, come sempre. Qualche infortunio muscolare è fisiologico a novembre, altri arrivano da traumi di gioco. L’unica cosa che può condizionare è la gestione nei novanta minuti, non le scelte iniziali”.

Nel corso della conferenza, non esclude un possibile cambio di modulo: Abbiamo provato qualcosa di diverso, anche una difesa a quattro come soluzione a partita in corso. Ma l’identità resta quella. Il nostro equilibrio difensivo è cresciuto molto: sette clean sheet su dodici dicono che questa squadra sa soffrire e vincere anche di compattezza”.

Chiusura sull'avversario che affronterà domani, assolutamente da non sottovalutare: “È una squadra che gioca un calcio diverso dagli altri, con interpreti di valore e un allenatore bravo. Li conosco bene, li vedo tra le prime cinque o sei del campionato. Ci faranno correre, ma siamo pronti a rispondere colpo su colpo”.