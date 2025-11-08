Mantova-Padova 1-0, le pagelle: Ruocco d'oro, male l'attacco biancoscudato

Risultato finale: Mantova-Padova 1-0

MANTOVA

Festa 6 - Vive un pomeriggio relativamente tranquillo. Salvato dalla traversa nel primo tempo.

Radaelli 6 - Intraprendente il terzino, vicino al traversone decisivo soprattutto nel secondo tempo. Tanta corsa e intensità.

Cella 6 - La prestazione è in crescendo: blocca, con costanza, le iniziative offensive degli avversari, risultando spesso puntuale.

Castellini 6,5 - Dopo una buona gara in copertura, sfiora il gol con un colpo di testa nel finale di match.

Bani 6 - Vince il ballottaggio con Maggioni e si rende pericoloso nel primo tempo con una conclusione, terminata a lato. Dal 80' Maggioni sv

Artioli 6 - Gara di intensità notevole per la mezz'ala in grado di creare pericoli davanti, come in occasione della ripresa con due dribbling in pochi secondi e una conclusione pericolosa. Dal 80' Weiser sv

Paoletti 6 - Gioca bene il centrocampista, chiamato spesso a salire nella linea del tridente e a rendersi pericoloso. Dal 65' Falletti 6 - Il suo ingresso regala sicuramente vivacità alla manovra.

Trimboli 6 - Molto attivo il centrocampista schierato tra le linee della metà campo: buono il dialogo con Galuppini.

Galuppini 6,5 - Scatenato sulla sua fascia di competenza, crea quasi sempre superiorità davanti. Si scatena nella ripresa, creando numerosi traversoni, prima di lasciare il campo. Dal 71' Marras 6,5 - Suo il cross su cui svetta Ruocco e sblocca il match.

Mancuso 6 - Preferito a Mensah dal 1', regala alcune giocate interessanti. Non crea però pericoli degni di nota. Dal 71' Mensah 6 - Entra e fa esattamente il lavoro richiesto da Possanzini.

Ruocco 7 - Al primo pallone toccato nella ripresa, sciupa clamorosamente da ottima posizione. Ma è l'uomo della provvidenza e lo dimostra quasi allo stesso minuto della gara contro la Sampdoria: il suo gol regala i tre punti e la seconda vittoria consecutiva ai suoi.

Davide Possanzini 7 - Si può passare dal quasi certo esonero a sei punti in sette giorni? Evidentemente si. Il tecnico, anche grazie alle scelte della panchina, raccoglie il secondo successo consecutivo e fa lo slancio richiesto dal pubblico, che ha seguito in ogni minuto la prestazione dei propri beniamini.

PADOVA

Fortin 6 - Non può nulla sul gol di Ruocco, mentre è abile in occasione dei tentativi dei padroni di casa.

Belli 6 - Viene preferito a Faedo e disputa una gara senza troppe sbavature, anche nei momenti complicati. Dal 69' Faedo 6 - Entra per dare solidità al reparto, nessun problema da sottolineare.

Sgarbi 6 - Buona la prova del difensore, abile ad alzare un muro nel momento più complicato della gara.

Perrotta 6,5 - Il giallo nella ripresa non lo condiziona: il centrale è uno dei migliori in campo e si arrende solo a Ruocco nel finale.

Favale 5,5 - Fatica, e non poco, nel tenere le scorribande offensive di Galuppini e rischia il giallo in diverse occasioni. Dal 69' Ghiglione 5,5 - Pochi minuti in campo per l'ex Genoa, si vede solo nel recupero.

Fusi 6 - Dopo una prima parte di gara giocata ad alta intensità, forse la stanchezza ha un peso nella prestazione del centrocampista, apparso via via più nervoso nella ripresa e richiamato in panchina dopo un giallo evitabile. Dal 77' Baselli 5,5 - Entra e si fa prendere dall'agonismo, risultando spesso nervoso come nel finale dove rimedia un giallo.

Crisetig 6 - Partita senza troppi colori per il mediano, abile comunque a tenere il reparto in mano e a dare punti di riferimento ai suoi. Dal 56' Harder 5,5 - Entra per dare respiro al palleggio ma si vede con fatica tra le maglie organizzate del Mantova.

Varas 6 - Si vede poco nelle trame di gioco offensive ma non fa mai mancare la copertura ai suoi, correndo per diverse zone del campo.

Capelli 5 - Le sgroppate sulla fascia sono poche e commette un errore di marcatura in occasione del gol di Ruocco, facendosi superare.

Buonaiuto 6 - In ombra per tutto il primo tempo, al primo tentativo coglie la traversa facendo scorrere un brivido sulla schiena di Festa. Spreca ad inizio ripresa una sponda di Bortolussi. Dal 56' Seghetti 6 - Approccia bene il match l'attaccante ed è l'unico che sembra in grado di fare la differenza.

Bortolussi 5,5 - Non vive un pomeriggio semplice, ingabbiato dalla difesa avversaria. Pochi elementi positivi nella sua gara.

Matteo Andreoletti 5,5 - Il tecnico prova a dare forza alla sua squadra, ma le scelte dalla panchina, se si esclude l'approccio al match di Seghetti, non sembrano corrette visto anche l'andamento finale della gara.