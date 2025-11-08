Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mantova-Padova 1-0, le pagelle: Ruocco d'oro, male l'attacco biancoscudato

Mantova-Padova 1-0, le pagelle: Ruocco d'oro, male l'attacco biancoscudatoTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 17:09Serie B
Giuseppe Lenoci

Risultato finale: Mantova-Padova 1-0

MANTOVA
Festa 6 - Vive un pomeriggio relativamente tranquillo. Salvato dalla traversa nel primo tempo.

Radaelli 6 - Intraprendente il terzino, vicino al traversone decisivo soprattutto nel secondo tempo. Tanta corsa e intensità.

Cella 6 - La prestazione è in crescendo: blocca, con costanza, le iniziative offensive degli avversari, risultando spesso puntuale.

Castellini 6,5 - Dopo una buona gara in copertura, sfiora il gol con un colpo di testa nel finale di match.

Bani 6 - Vince il ballottaggio con Maggioni e si rende pericoloso nel primo tempo con una conclusione, terminata a lato. Dal 80' Maggioni sv

Artioli 6 - Gara di intensità notevole per la mezz'ala in grado di creare pericoli davanti, come in occasione della ripresa con due dribbling in pochi secondi e una conclusione pericolosa. Dal 80' Weiser sv

Paoletti 6 - Gioca bene il centrocampista, chiamato spesso a salire nella linea del tridente e a rendersi pericoloso. Dal 65' Falletti 6 - Il suo ingresso regala sicuramente vivacità alla manovra.

Trimboli 6 - Molto attivo il centrocampista schierato tra le linee della metà campo: buono il dialogo con Galuppini.

Galuppini 6,5 - Scatenato sulla sua fascia di competenza, crea quasi sempre superiorità davanti. Si scatena nella ripresa, creando numerosi traversoni, prima di lasciare il campo. Dal 71' Marras 6,5 - Suo il cross su cui svetta Ruocco e sblocca il match.

Mancuso 6 - Preferito a Mensah dal 1', regala alcune giocate interessanti. Non crea però pericoli degni di nota. Dal 71' Mensah 6 - Entra e fa esattamente il lavoro richiesto da Possanzini.

Ruocco 7 - Al primo pallone toccato nella ripresa, sciupa clamorosamente da ottima posizione. Ma è l'uomo della provvidenza e lo dimostra quasi allo stesso minuto della gara contro la Sampdoria: il suo gol regala i tre punti e la seconda vittoria consecutiva ai suoi.

Davide Possanzini 7 - Si può passare dal quasi certo esonero a sei punti in sette giorni? Evidentemente si. Il tecnico, anche grazie alle scelte della panchina, raccoglie il secondo successo consecutivo e fa lo slancio richiesto dal pubblico, che ha seguito in ogni minuto la prestazione dei propri beniamini.

PADOVA
Fortin 6 - Non può nulla sul gol di Ruocco, mentre è abile in occasione dei tentativi dei padroni di casa.

Belli 6 - Viene preferito a Faedo e disputa una gara senza troppe sbavature, anche nei momenti complicati. Dal 69' Faedo 6 - Entra per dare solidità al reparto, nessun problema da sottolineare.

Sgarbi 6 - Buona la prova del difensore, abile ad alzare un muro nel momento più complicato della gara.

Perrotta 6,5 - Il giallo nella ripresa non lo condiziona: il centrale è uno dei migliori in campo e si arrende solo a Ruocco nel finale.

Favale 5,5 - Fatica, e non poco, nel tenere le scorribande offensive di Galuppini e rischia il giallo in diverse occasioni. Dal 69' Ghiglione 5,5 - Pochi minuti in campo per l'ex Genoa, si vede solo nel recupero.

Fusi 6 - Dopo una prima parte di gara giocata ad alta intensità, forse la stanchezza ha un peso nella prestazione del centrocampista, apparso via via più nervoso nella ripresa e richiamato in panchina dopo un giallo evitabile. Dal 77' Baselli 5,5 - Entra e si fa prendere dall'agonismo, risultando spesso nervoso come nel finale dove rimedia un giallo.

Crisetig 6 - Partita senza troppi colori per il mediano, abile comunque a tenere il reparto in mano e a dare punti di riferimento ai suoi. Dal 56' Harder 5,5 - Entra per dare respiro al palleggio ma si vede con fatica tra le maglie organizzate del Mantova.

Varas 6 - Si vede poco nelle trame di gioco offensive ma non fa mai mancare la copertura ai suoi, correndo per diverse zone del campo.

Capelli 5 - Le sgroppate sulla fascia sono poche e commette un errore di marcatura in occasione del gol di Ruocco, facendosi superare.

Buonaiuto 6 - In ombra per tutto il primo tempo, al primo tentativo coglie la traversa facendo scorrere un brivido sulla schiena di Festa. Spreca ad inizio ripresa una sponda di Bortolussi. Dal 56' Seghetti 6 - Approccia bene il match l'attaccante ed è l'unico che sembra in grado di fare la differenza.

Bortolussi 5,5 - Non vive un pomeriggio semplice, ingabbiato dalla difesa avversaria. Pochi elementi positivi nella sua gara.

Matteo Andreoletti 5,5 - Il tecnico prova a dare forza alla sua squadra, ma le scelte dalla panchina, se si esclude l'approccio al match di Seghetti, non sembrano corrette visto anche l'andamento finale della gara.

Articoli correlati
Padova, Andreoletti: "Paghiamo le assenze, meritavamo il punto" Padova, Andreoletti: "Paghiamo le assenze, meritavamo il punto"
Mantova-Padova, le formazioni ufficiali: Andreoletti opta per Buonaiuto, virgiliani... Mantova-Padova, le formazioni ufficiali: Andreoletti opta per Buonaiuto, virgiliani con Galuppini
Padova, Galderisi su Papu Gomez: "Gli ho detto: 'Tu quest'anno devi farmi divertire'"... Padova, Galderisi su Papu Gomez: "Gli ho detto: 'Tu quest'anno devi farmi divertire'"
Altre notizie Serie B
Empoli, Dionisi: "Vittoria che ci dà morale. Bene sia in undici che in dieci" Empoli, Dionisi: "Vittoria che ci dà morale. Bene sia in undici che in dieci"
Serie B, 12ª giornata - Dopo i primi 45', la Juve Stabia si porta avanti sul Palermo... Serie B, 12ª giornata - Dopo i primi 45', la Juve Stabia si porta avanti sul Palermo
Catanzaro, Aquilani: "Blandi e superficiali. Fosse durata due ore, non avremmo vinto... Catanzaro, Aquilani: "Blandi e superficiali. Fosse durata due ore, non avremmo vinto comunque"
Frosinone-Modena 2-2, le Pagelle: sugli scudi Koutsoupias e Zampano. Sotto tono Zilli... Frosinone-Modena 2-2, le Pagelle: sugli scudi Koutsoupias e Zampano. Sotto tono Zilli e Gliozzi
Pescara-Monza, i convocati di Vivarini: diverse assenze, ma ci sono Olivieri e Meazzi... Pescara-Monza, i convocati di Vivarini: diverse assenze, ma ci sono Olivieri e Meazzi
Mantova-Padova 1-0, le pagelle: Ruocco d'oro, male l'attacco biancoscudato Mantova-Padova 1-0, le pagelle: Ruocco d'oro, male l'attacco biancoscudato
Reggiana-Virtus Entella, le pagelle: Motta e Papetti miracolosi nel finale Reggiana-Virtus Entella, le pagelle: Motta e Papetti miracolosi nel finale
Serie B, 12ª giornata - Il Modena strappa il pari a Frosinone. Bene Mantova ed Empoli... Serie B, 12ª giornata - Il Modena strappa il pari a Frosinone. Bene Mantova ed Empoli
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
3 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Parma-Milan, le probabili formazioni: Pulisic dalla panchina con Jashari, torna Tomori
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. C'è Nkunku dal 1' per Allegri
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti punta su Conceicao e Yildiz: "Va sfruttata la loro qualità in avanti"
Immagine top news n.2 Morata, pomeriggio da incubo: sbaglia 3 gol, becca un giallo e chiede il cambio a Fabregas
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia Juve e Bologna. Trema l'Hellas Verona
Immagine top news n.4 Morata sbaglia tutto, il Cagliari fa il suo gioco e il Como ne risente: finisce 0-0 al Sinigaglia
Immagine top news n.5 Napoli su Brooke Norton-Cuffy: vale almeno 15 milioni, il Genoa lo ha pagato 2
Immagine top news n.6 Como, nel mirino c'è il figlio d'arte Nicolò Tresoldi: vale tra i 15 e i 20 milioni di euro
Immagine top news n.7 E' "guerra" per il controllo della Juventus ma Elkann è lapidario: "Non si vende"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.2 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.4 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Addio al maestro Vessicchio, il Napoli e De Laurentiis esprimono il proprio cordoglio
Immagine news Serie A n.2 Estupinan resta a Milanello anche nella pausa nazionali. L'Ecuador non lo convoca
Immagine news Serie A n.3 Como, Valle: "Non so come stia Morata. Non ha fatto gol, ma lo appoggeremo sempre"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Marino difende il mercato: "Da Massara scelte logiche e sostenibili, niente follie"
Immagine news Serie A n.5 Kean salta Genoa-Fiorentina per infortunio. I primi convocati di Vanoli
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Gaetano: "Sono tornato a divertirmi con Pisacane. Volevo stare più in campo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Paghiamo le assenze, meritavamo il punto"
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Alvini: "C'era un fallo su Vergani nel loro pareggio. Siamo stati all'altezza del Modena"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Vittoria che ci dà morale. Bene sia in undici che in dieci"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 12ª giornata - Dopo i primi 45', la Juve Stabia si porta avanti sul Palermo
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Aquilani: "Blandi e superficiali. Fosse durata due ore, non avremmo vinto comunque"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone-Modena 2-2, le Pagelle: sugli scudi Koutsoupias e Zampano. Sotto tono Zilli e Gliozzi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 13ª giornata - Fischnaller salva il Trapani, sorride anche il Cittadella. Atalanta U23 ko
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 13ª giornata - Dopo i primi 45', Trapani sotto di un gol. Nel Girone A bene il Cittadella
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Foggia si prepara all'esordio di Barilari
Immagine news Serie C n.4 Rimini, Di Matteo: "D'Alesio non si tocca, cercheremo un attaccante. Ciccone nuovo Ds"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Diana: "Vedo l'Alcione tra le prime, novembre mese pieno di impegni"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, Prosperi: "Dobbiamo lavorare ogni giorno come se fosse una finale"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Napoli: Conte vuole difendere la vetta, ma al Dall'Ara non sarà semplice
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Con la Ternana in uno dei campi più stretti della A. Servirà intensità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Arce: "La vittoria sulla Roma è dimostrazione di quanto stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?