Torino, Vagnati senza giri di parole: "Pochi ragionamenti, voglio vedere coraggio"
Il ds del Torino Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della stracittadina contro la Juventus valevole per l'11^ giornata di Serie A.
Esame di maturità?
"Partita importante, la storia non ci dice cose positive ed è un motivo in più di fare bene. Il risultato è figlio soprattutto dell'atteggiamento, che è quello che dobbiamo avere".
Il Toro con i valori può colmare il gap?
"Non dobbiamo fare tanti ragionamenti, ma andare in campo con coraggio. Abbiamo valori e, se li mettiamo in campo, possiamo fare un grande match".
Ci dice uno di questi valori?
"Voglio che giochiamo la partita e vedere in campo personalità, non subire la partita".
