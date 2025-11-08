Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia Juve e Bologna. Trema l'Hellas Verona

Poche emozioni, zero gol e posta in palio divisa tra le quattro squadre protagoniste nell'anticipo del sabato della undicesima giornata di Serie A. 0-0 al Sinigaglia tra Como e Cagliari, un risultato che frena la squadra di Fabregas - al secondo pareggio consecutivo - ma le permette comunque di agganciare momentaneamente Bologna e Juventus al quinto posto e di allungare a tre punti sulla Lazio. Cagliari che invece resta 14esimo a 4 punti per il momento dal terzultimo posto. Stessa situazione dei sardi anche per il Lecce, che al Via del Mare ha fatto 0-0 contro un Hellas Verona che resta al penultimo agganciando il Genoa e portandosi a due punti dalla Fiorentina.

Questa la classifica dopo le gare delle 15:00

Napoli 22

Inter 21

Milan 21

Roma 21

Bologna 18

Juventus 18

Como 18*

Lazio 15

Udinese 15

Cremonese 14*

Atalanta 13

Sassuolo 13

Torino 13

Cagliari 10*

Lecce 10*

Pisa 9*

Parma 7

Genoa 6

Verona 6*

Fiorentina 4

*Una partita in più