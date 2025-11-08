Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia Juve e Bologna. Trema l'Hellas Verona
Poche emozioni, zero gol e posta in palio divisa tra le quattro squadre protagoniste nell'anticipo del sabato della undicesima giornata di Serie A. 0-0 al Sinigaglia tra Como e Cagliari, un risultato che frena la squadra di Fabregas - al secondo pareggio consecutivo - ma le permette comunque di agganciare momentaneamente Bologna e Juventus al quinto posto e di allungare a tre punti sulla Lazio. Cagliari che invece resta 14esimo a 4 punti per il momento dal terzultimo posto. Stessa situazione dei sardi anche per il Lecce, che al Via del Mare ha fatto 0-0 contro un Hellas Verona che resta al penultimo agganciando il Genoa e portandosi a due punti dalla Fiorentina.
Questa la classifica dopo le gare delle 15:00
Napoli 22
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 18*
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14*
Atalanta 13
Sassuolo 13
Torino 13
Cagliari 10*
Lecce 10*
Pisa 9*
Parma 7
Genoa 6
Verona 6*
Fiorentina 4
*Una partita in più