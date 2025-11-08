Morata, pomeriggio da incubo: sbaglia 3 gol, becca un giallo e chiede il cambio a Fabregas

Non poteva andare peggio di così il pomeriggio al Sinigaglia del Como contro il Cagliari. Nell'undicesima giornata di Serie A e in una partita bloccatissima, chi è finito sul banco degli imputati è Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo ha sbagliato complessivamente tre palle gol colossali nel corso della partita, incartandosi in situazioni che un animale d'area di rigore invece avrebbe dovuto sfruttare.

Tre palle gol sciupate

La prima dopo aver scartato Mina ma finendo poi spalle al muro e alla porta, tenendo il colpo in canna e mancando il tiro. La seconda occasione su apertura di Addai nel cuore dell'area: l'ex Milan a controllare perfettamente, ma nel momento più bello è finito per ciccare clamorosamente il pallone, al posto di impattare con una mezza rovesciata. L'ultima chance, la più clamorosa gettata alle ortiche, a tu per tu con Caprile e letteralmente a un paio di metri dalla porta, con Morata a calciare addosso al portiere del Cagliari.

Il punto di rottura

A quel punto, raggiunge la massima frustrazione dopo un contatto tra lui e Mina, con il centrale del Cagliari a guadagnare fallo. Morata esplode e contesta l'arbitro, riceve un'ammonizione e finisce per perdere le staffe, chiedendo platealmente il cambio a Fabregas. Richiesta concessa e Douvikas lo sostituisce al minuto 62.