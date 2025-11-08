Empoli-Catanzaro 1-0, le pagelle: Shpendi decisivo, Iemmello da matita blu
Risultato finale: EMPOLI-CATANZARO 1-0
EMPOLI
Fulignati 6.5 - Non viene mai interpellato nel primo tempo, nella ripresa è bravissimo a svettare su tutti i cross avversari e ad allontanare i pericoli.
Curto 6 - Preciso di testa, rischia qualcosa in più quando deve giocare palla a terra e marcare.
Obaretin 5.5 - Prende un giallo ingenuo che fa durare la sua partita solamente 45' minuti. Dal 46' Lovato 7 - Entra benissimo, concentrato, tutti i palloni aerei sono i suoi. Prestazione da assoluto leader della difesa.
Guarino 6 - Diligente e sicuro nei contrasti.
Elia 6.5 - Bene nel primo e nel secondo tempo, quando corre da una parte all'altra, senza rinunciare, anche in dieci uomini, a qualche sgroppata in attacco per creare pericoli. Dall'85' Carboni sv.
Yepes 6 - Palleggia bene e molti palloni passano da lui.
Degli Innocenti 6 - Bravo a reggere il peso del centrocampo, contrasti e palle sporche sono spesso sue prede. Dall'85' Haas sv.
Moruzzi 6 - Corre e lotta sulla fascia, non incide in zona offensiva.
Saporiti 6.5 - Bravo a muoversi con efficacia sulla trequarti, sua la punizione da cui scaturisce il rigore. Dal 71' Ilie 6.5 - Subentra benissimo, sfiora il 2-0 e lotta su ogni singolo pallone.
Shpendi 7 - Calcia un rigore pesante ma decisivo ai fini del risultato. Il suo gol vale i tre punti per i suoi. Dal 71' Pellegri 6 - Fa a spallate con tutti, sfiora il gol dopo una bellissima azione personale.
Popov 4 - Non lo si vede mai nel primo tempo, prende due gialli uno più ingenuo dell'altro. Gli servirà per crescere.
Alessio Dionisi 7 - Il suo Empoli gioca meglio nel primo tempo e anche nel secondo, con l'uomo in meno, ha il merito di crederci e la sblocca. Bravo a non chiudersi del tutto in difesa, creando anche i presupposti per il secondo gol in alcune occasioni.
CATANZARO
Pigliacelli 6 - Un paio di parate decisive e notevoli, poi si avventura in dribbling con la palla fino sulla trequarti. Un grande rischio, ma senza conseguenze.
Cassandro sv - Dal 10' Bettella 6 - Non va mai in sofferenza, regge bene sul pressing degli avversari.
Brighenti 6 - Anche lui attento e poco sollecitato specialmente nel primo tempo. Dal 77' Liberali 6 - Prova ad illuminare con la sua grande tecnica, non riesce a pieno.
Antonini 5.5 - Sbaglia un po' troppo in fase di costruzione.
Favasuli 6 - Ci prova costantemente, corre fino al 95', ma oggi è troppo impreciso.
Pontisso 5.5 - Manca nella zona avanzata, poche giocate degne di nota per lui. Dal 60' Pandolfi 6.5 - Dà una bella scossa ai suoi, colpisce una traversa, il pericolo più grande creato dal Catanzaro nella ripresa.
Rispoli 6 - Bravo nel palleggio, mette ordine a centrocampo.
Buglio 6.5 - Il migliore del centrocampo, crossa benissimo e mette la palla sulla testa di Pandolfi per l'occasione più importante della partita per i suoi, con l'attaccante che colpisce la traversa. Dal 77' Alesi sv.
Di Chiara 5.5 - Spinge poco, difende meglio. Chi entra non riesce a fare meglio di lui. Dal 60' Nuamah 5 - Crossa sempre sull'avversario, non prova nemmeno a dribblare. Poca sostanza.
Cisse 6 - Prova ad accendersi con la sua immensa classe. Troppo a sprazzi però.
Iemmello 4 - Non si vede per tutto il primo tempo, poi, nel secondo, un'ingenuità nella sua area costa la partita ai suoi. Deludente.
Alberto Aquilani 5 - Il suo Catanzaro soffre il pressing dell'Empoli, non riesce mai a prendere in mano la partita, anche con l'uomo in più. L'arrembaggio finale è ben contenuto dalla difesa avversaria.