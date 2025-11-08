Roma Femminile ko a Firenze per 5-2. Rossettini: "Ci serva come un bel bagno d'umiltà"

Con la giornata di ieri, è arrivata la prima sconfitta stagionale per la Roma Femminile, caduta contro la Fiorentina nel match che ha aperto la 5ª giornata del campionato di Serie A Women (CLICCA QUI per il programma completo del turno): finora a punteggio pieno, le giallorosse ha subito un rovinoso ko, con le toscane che tra le mura amiche del Viola Park si sono imposte per 5-2.

A margine del match, ai canali ufficiali della società capitolina, questo il commento di mister Luca Rossettini: "È stato un risultato inaspettato, ma ci sta che le ragazze non azzecchino tutte le partite. Penso che forse sia la prima prestazione generalmente fatta male quest'anno. Abbiamo avuto dei punti d'arresto durante il nostro inizio di percorso, ma probabilmente questa è stata la peggior partita che abbiamo giocato. Dobbiamo però prenderla e accettarla per quello che è stato e continuare a lavorare ancora più duro durante gli allenamenti. Ci deve servire come un bel bagno d'umiltà e si riparte da lunedì preparando la prossima partita, ripresentandoci poi in campionato con il derby: una gara importante, giusta per ripartire dopo un bel tonfo come questo".

Conclude: "Cosa può insegnare una partita così? Che non possiamo concedere. Sicuramente l'espulsione nella prima frazione ci ha tagliato un po' le gambe, ma abbiamo provato a cambiare qualcosa. C'è stata una sorta di reazione e almeno quella mi è piaciuta".