Pescara-Monza, i convocati di Vivarini: diverse assenze, ma ci sono Olivieri e Meazzi

Vigilia di gara per il Pescara, che domani se la vedrà contro il Monza nella sfida valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie B: il match, che prenderà il via alle ore 15:00, si giocherà allo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia'.

Nel corso della conferenza stampa odierna, ha così parlato il tecnico degli abruzzesi Vincenzo Vivarini circa la rosa a sua disposizione: "Abbiamo fatto una settimana piena, e abbiamo lavorato su tanti aspetti e tanti situazioni: abbiamo recuperato Olivieri, ha fatto due giorni con la squadra senza problemi, ma la condizione non è chiaramente ottimale. Sarà comunque della gara. Lo stesso discorso vale per Meazzi, che ha avuto un problema al flessore ma si è allenato per due volte con il gruppo. Chiaro però che io non voglio rischiare nessuno, quindi ci saranno valutazioni da fare per l'undici iniziale: è importante sì chi gioca, ma anche chi subentra".

Sarà poi ovviamente out anche Pellacani, che ha chiuso la stagione in anticipo dopo l'operazione al ginocchio destro, e Merola, anche lui ai box per diverse settimane; con loro fermi anche Tsadjout e Olzer.

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Deplanches, Profeta, Saio;

DIFENSORI: Brosco, Capellini, Corazza, Corbo, Giannini, Gravillon, Letizia;

CENTROCAMPISTI: Berardi, Brandes, Caligara, Dagasso, Graziani, Meazzi, Oliveri, Squizzato, Valzania;

ATTACCANTI: Cangiano, Di Nardo, Okwonkwo, Sgarbi, Vinciguerra, Tonin.