Serie A Women, 5ª giornata: alle 12:30 Inter-Sassuolo. Poi il big match Milan-Juve
Dopo il pirotecnico 5-2 tra Fiorentina e Roma di ieri, sono due le gare in programma nella giornata di oggi per la 5ª giornata del campionato Serie A Woman. Alle 12:30 spazio a Inter-Sassuolo, mentre alle 14 spazio al big match fra Milan e Juventus. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE A WOMAN, 5ª GIORNATA
Fiorentina-Roma 4-2
5' Omarsdottir (F), 53' e 55' Bredgaard (F), 64' Haavi (R), 66' aut. Bergamaschi, 71' Giugliano (R), 90'+5 Woldvik (F)
Sabato 8 novembre
Ore 12:30 - Inter-Sassuolo
Ore 14:00 - Milan-Juventus
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Ternana Women-Como Women
Ore 15:00 - Lazio-Napoli Women
Ore 20:30 - Genoa-Parma
Classifica - Roma 12*, Fiorentina 10*, Napoli Women 7, Juventus 7, Milan 6, ,Lazio 6, Como Women 6, Inter 5, Parma 5, Sassuolo 4, Genoa 3, Ternana Women 0
* una gara in più
