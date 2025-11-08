Juventus, Spalletti punta su Conceicao e Yildiz: "Va sfruttata la loro qualità in avanti"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del derby contro il Torino valido per l'11^ giornata di Serie A.

Terza partita: cosa ti aspetti?

"Intanto ho ringraziato i calciatori per la disponibilità mostrata dal primo momento. Andando avanti con le partite, cerchi sempre di mettere qualcosa in più. Metterci troppe cose diventa però rischioso, biosgna evere equilibrio. Per il momento, le risposte sono molto positive".

Cosa chiedi a Conceicao e Yildiz?

"Dobbiamo metterli in condizioni di giocare nell'altra metà campo, se gli fai fare meno fase difensiva gli rimane meno per sfruttare la loro qualità. Calciatori rapidi e tecnici offrono più soluzioni per attaccare: per il momento riusciamo a sopportare due giocatori sotto Dusan. C'è il rischio della stanchezza dovuta all'ultima partita, ma poi se li fai giocare dopo hai sbagliato cambio. C'era bisogno di ripetere la stessa formazione".

L'atmosfera dello Stadium?

"Qui è bellissimo per la vicinanza del pubblico e l'amore per questa maglia".