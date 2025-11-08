Serie C, 13ª giornata - Fischnaller salva il Trapani, sorride anche il Cittadella. Atalanta U23 ko
Con la serata di ieri, e con ben tre confronti giocati, ha preso il via la 13ª giornata del campionato di Serie C, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di lunedì: match di cartello quello conclusivo, tra Crotone e Salernitana.
Intanto, però, alle ore 14:30, ha preso il via il sabato di terza serie, con i primi match del giorno che si sono conclusi. È tornato al successo l'Arzignano, che ha battuto la Pergolettese, e adesso spedito sta andando anche il cammino del vittorioso Cittadella; bene anche il Renate. Nel Girone B, invece, crolla il Bra per mano del Pineto, mentre nel Girone C il Trapani riesce a raddrizzare la gara contro il Picerno; corsaro poi il Giugliano, che espugna Caravaggio e frena la corsa dell'Atalanta U23.
Di seguito il quadro dettagliato dei risultati, il programma completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre raggruppamenti:
SERIE C, 13ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0
1' Nanni
Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1
44' Castelli
Renate-Virtus Verona 1-0
30' Ruiz Giraldo
Sabato 8 novembre
Ore 17:30 - Pro Patria-Lumezzane
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Inter U23-Vicenza
Ore 14:30 - Union Brescia-Alcione Milano
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Triestina
Ore 14:30 - Trento-Ospitaletto
Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Novara-Lecco
Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Alcione Milano 21, Cittadella 21*, Renate 17*, Trento 16, Pro Vercelli 16, Ospitaletto 13, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13*, Pergolettese 13*, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11*, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -10
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Già giocate
Ascoli-Gubbio 1-1
4' Milanese (A), 32' Carraro (G)
Campobasso-Sambenedettese 1-1
79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)
Bra-Pineto 1-2
64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)
Sabato 8 novembre
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Pontedera
Ore 17:30 - Pianese-Rimini
Ore 17:30 - Ravenna-Torres
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Forlì
Ore 14:30 - Perugia-Arezzo
Ore 17:30 - Carpi-Livorno
Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro
Classifica: Arezzo 31, Ravenna 30, Ascoli 28*, Forlì 20, Guidonia Montecelio 20, Ternana 19, Pineto 19*, Gubbio 18*, Carpi 18, Campobasso 17*, Vis Pesaro 16, Sambenedettese 15*, Pianese 14, Juventus Next Gen 14, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10*, Perugia 7, Torres 7, Rimini -4
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti
GIRONE C
Già giocate
Cavese-Potenza 3-0
17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)
Atalanta U23-Giugliano 0-1
46' Prado
Trapani-Picerno 2-1
6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)
Sabato 8 novembre
Ore 17:30 - Cosenza-Casarano
Domenica 9 novembre
Ore 14:30 - Catania-Team Altamura
Ore 14:30 - Siracusa-Latina
Ore 17:30 - Monopoli-Casertana
Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Foggia-Benevento
Lunedì 10 novembre
Ore 20:30 - Salernitana-Crotone
Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Monopoli 21, Cosenza 20, Casarano 18, Casertana 18, Crotone 17, Atalanta U23 17*, Trapani 17*, Potenza 16*, Team Altamura 15, Cavese 15*, Giugliano 15*, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10*, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti