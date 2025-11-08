Serie C, 13ª giornata - Fischnaller salva il Trapani, sorride anche il Cittadella. Atalanta U23 ko

Con la serata di ieri, e con ben tre confronti giocati, ha preso il via la 13ª giornata del campionato di Serie C, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di lunedì: match di cartello quello conclusivo, tra Crotone e Salernitana.

Intanto, però, alle ore 14:30, ha preso il via il sabato di terza serie, con i primi match del giorno che si sono conclusi. È tornato al successo l'Arzignano, che ha battuto la Pergolettese, e adesso spedito sta andando anche il cammino del vittorioso Cittadella; bene anche il Renate. Nel Girone B, invece, crolla il Bra per mano del Pineto, mentre nel Girone C il Trapani riesce a raddrizzare la gara contro il Picerno; corsaro poi il Giugliano, che espugna Caravaggio e frena la corsa dell'Atalanta U23.

Di seguito il quadro dettagliato dei risultati, il programma completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre raggruppamenti:

SERIE C, 13ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0

1' Nanni

Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1

44' Castelli

Renate-Virtus Verona 1-0

30' Ruiz Giraldo

Sabato 8 novembre

Ore 17:30 - Pro Patria-Lumezzane

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Inter U23-Vicenza

Ore 14:30 - Union Brescia-Alcione Milano

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Triestina

Ore 14:30 - Trento-Ospitaletto

Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe

Ore 17:30 - Novara-Lecco

Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Alcione Milano 21, Cittadella 21*, Renate 17*, Trento 16, Pro Vercelli 16, Ospitaletto 13, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13*, Pergolettese 13*, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11*, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -10

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Già giocate

Ascoli-Gubbio 1-1

4' Milanese (A), 32' Carraro (G)

Campobasso-Sambenedettese 1-1

79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)

Bra-Pineto 1-2

64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)

Sabato 8 novembre

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Pontedera

Ore 17:30 - Pianese-Rimini

Ore 17:30 - Ravenna-Torres

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Forlì

Ore 14:30 - Perugia-Arezzo

Ore 17:30 - Carpi-Livorno

Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 31, Ravenna 30, Ascoli 28*, Forlì 20, Guidonia Montecelio 20, Ternana 19, Pineto 19*, Gubbio 18*, Carpi 18, Campobasso 17*, Vis Pesaro 16, Sambenedettese 15*, Pianese 14, Juventus Next Gen 14, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10*, Perugia 7, Torres 7, Rimini -4

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C

Già giocate

Cavese-Potenza 3-0

17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)

Atalanta U23-Giugliano 0-1

46' Prado

Trapani-Picerno 2-1

6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)

Sabato 8 novembre

Ore 17:30 - Cosenza-Casarano

Domenica 9 novembre

Ore 14:30 - Catania-Team Altamura

Ore 14:30 - Siracusa-Latina

Ore 17:30 - Monopoli-Casertana

Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola

Ore 20:30 - Foggia-Benevento

Lunedì 10 novembre

Ore 20:30 - Salernitana-Crotone

Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Monopoli 21, Cosenza 20, Casarano 18, Casertana 18, Crotone 17, Atalanta U23 17*, Trapani 17*, Potenza 16*, Team Altamura 15, Cavese 15*, Giugliano 15*, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10*, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti