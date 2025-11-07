Parma-Milan, le probabili formazioni: Pulisic dalla panchina con Jashari, torna Tomori

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Milan (Sabato 8 novembre, ore 20.45, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Parma

Un compito non facile attende mister Carlos Cuesta in vista della prossima gara, a causa delle molte defezioni che hanno colpito il Parma nell’ultima settimana e non solo. Il tecnico maiorchino ripartirà dunque dall’ormai consolidato 4-4-2 ibrido e dalla sicurezza dei guantoni di Suzuki tra i pali. Non ci dovrebbero essere grandi sorprese per quanto riguarda il reparto difensivo, con Valenti affiancato da Ndiaye, sostituto naturale di Circati. Ai loro lati agiranno Delprato a destra e Britschgi a sinistra, a meno di un recupero lampo di Valeri, anche se più presumibilmente lo vedremo solamente in panchina. Tanti dubbi invece legati al centrocampo, viste le assenze di Estevez e Ordonez. Non si tocca Keita in cabina di regia, ma chi sarà ad affiancarlo? Il favorito potrebbe essere Hernani, ma Cremaschi scalpita per un posto sulla fascia e potrebbe portare a un accentramento di Bernabé sulla linea mediana. A sinistra invece sicuro del posto è Sorensen, così come in attacco Cuesta è pronto a riproporre il tandem Pellegrino-Cutrone (da Parma, Edoardo Mammoli).

Come arriva il Milan

Nell’ultima trasferta prima della sosta, Massimiliano Allegri riabbraccerà Christian Pulisic: l’americano è disponibile e andrà in panchina, pronto a subentrare a gara in corso; non partirà poi con la sua nazionale, così come Adrien Rabiot, il quale, però, salterà anche la trasferta al “Tardini” per poi tornare tra i convocati per il derby. Massimiliano Allegri confermerà, dunque, la formazione che ha battuto la Roma con un paio di possibili variazioni: Maignan in porta, in difesa, assieme a Gabbia e Pavlovic, tornerà Tomori, a centrocampo il trio Fofana-Modric-Ricci con Loftus-Cheek pronto a subentrare, Saelemaekers a destra, ballottaggio Bartesaghi-Estupinan a sinistra con il duo Leao-Nkunku davanti. In panchina anche Jashari. Gimenez out per un fastidio alla caviglia (da Milano, Antonello Gioia).