Reggiana-Virtus Entella, le pagelle: Motta e Papetti miracolosi nel finale
RISULTATO FINALE: REGGIANA-VIRTUS ENTELLA 0-0
REGGIANA
Motta 6.5 - Quella parata in pieno recupero su Dalla Vecchia vale come un gol
Papetti 7 - Miracoloso su Russo.
Magnani 6 - Bravo a gestire per tutto l’arco della partita il cartellino giallo che gravava sulle sue spalle dal 29’.
Bonetti 6 - Quando sollecitato si è sempre fatto trovare pronto ed attento.
Marras 6.5 - Il migliore fra i suoi. Bene in entrambe le fasi, dal primo all’ultimo minuto. Instancabile.
Charlys 5.5 - È mancata velocità nella gestione del pallone da parte sua.
Bertagnoli 6 - Prestazione di ordinaria amministrazione. Dal 84’ Stulac S.V.
Bozzolan 6 - Partita di spinta costante e attenzione in fase difensiva. Esce con i crampi. Dal 72’ Rover 6 - Il suo ingresso in campo ha dato una scossa in fase offensiva alla Reggiana.
Tavsan 5.5 - Dalla sua qualità e dal suo estro ci si aspettava decisamente di più. Non è riuscito a fare la differenza. Dal 63’ Girma 5.5 - Ha seguito il copione della prestazione insipida del compagno che ha sostituito.
Portanova 5.5 - Poco coinvolto e tanto nervoso.
Gondo 5.5 - Prestazione incolore la sua. In 60’ di gioco non si è mai reso pericoloso. Dal 63’ Novakovic 5 - Un fantasma. Doveva dare peso all’affaccio granata, ma ha fallito il compito.
Davide Dionigi 6 - Punto che permette alla Reggiana di tenere a debita distanza la zona play out.
VIRTUS ENTELLA
Colombi 6 - Spettatore non pagante.
Parodi 6 - Prestazione di ordinaria amministrazione.
Tiritiello 6 - Lo stava per fare bellissimo nel secondo tempo. Per il resto partita tranquilla.
Marconi 5.5 - Un po più in difficoltà rispetto ai compagni di reparto.
Bariti 6 - Bene in ambo le fasi. Tiene a bada Bozzolan facendolo soffrire in fase di spinta. Dal 72’ Mezzoni 6 - Entra per dare supporto alla manovra offensiva dei suoi, portando a casa il risultato.
Benali 6 - Leggermente sottotono rispetto al solito, eppure è riuscito ad amministrare a dovere la mediana biancoceleste. Dal 78’ Nichetti S.V.
Dalla Vecchia 6.5 - Solo grande Motta gli ha impedito di decidere la partita di oggi.
Di Mario 6 - Prezioso in fase di copertura.
Franzoni 6 - Bene sia in supporto dei difensori che degli attaccanti. È suo l’inserimento (e cross) che crea l’occasione di Russo per il possibile 1-0.
Fumagalli 6.5 - Il migliore fra i suoi, soprattutto in fase di spinta. Sempre attivo e pronto a creare scompiglio nella difesa avversaria. Dal 78’ Guiu S.V.
Debenedetti 5.5 - Partita anonima e complicata, complice anche l’ottimo lavoro che i difensori della Reggiana hanno fatto su di lui. Dal 72’ Russo 6 - Papetti gli nega la gioia del primo gol in campionato..
Andrea Chiappella 6 - Partita preparata a mestiere, che per poco i suoi non riuscivano a portare a casa.