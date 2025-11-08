Reggiana-Virtus Entella, le pagelle: Motta e Papetti miracolosi nel finale

RISULTATO FINALE: REGGIANA-VIRTUS ENTELLA 0-0

REGGIANA

Motta 6.5 - Quella parata in pieno recupero su Dalla Vecchia vale come un gol

Papetti 7 - Miracoloso su Russo.

Magnani 6 - Bravo a gestire per tutto l’arco della partita il cartellino giallo che gravava sulle sue spalle dal 29’.

Bonetti 6 - Quando sollecitato si è sempre fatto trovare pronto ed attento.

Marras 6.5 - Il migliore fra i suoi. Bene in entrambe le fasi, dal primo all’ultimo minuto. Instancabile.

Charlys 5.5 - È mancata velocità nella gestione del pallone da parte sua.

Bertagnoli 6 - Prestazione di ordinaria amministrazione. Dal 84’ Stulac S.V.

Bozzolan 6 - Partita di spinta costante e attenzione in fase difensiva. Esce con i crampi. Dal 72’ Rover 6 - Il suo ingresso in campo ha dato una scossa in fase offensiva alla Reggiana.

Tavsan 5.5 - Dalla sua qualità e dal suo estro ci si aspettava decisamente di più. Non è riuscito a fare la differenza. Dal 63’ Girma 5.5 - Ha seguito il copione della prestazione insipida del compagno che ha sostituito.

Portanova 5.5 - Poco coinvolto e tanto nervoso.

Gondo 5.5 - Prestazione incolore la sua. In 60’ di gioco non si è mai reso pericoloso. Dal 63’ Novakovic 5 - Un fantasma. Doveva dare peso all’affaccio granata, ma ha fallito il compito.

Davide Dionigi 6 - Punto che permette alla Reggiana di tenere a debita distanza la zona play out.

VIRTUS ENTELLA

Colombi 6 - Spettatore non pagante.

Parodi 6 - Prestazione di ordinaria amministrazione.

Tiritiello 6 - Lo stava per fare bellissimo nel secondo tempo. Per il resto partita tranquilla.

Marconi 5.5 - Un po più in difficoltà rispetto ai compagni di reparto.

Bariti 6 - Bene in ambo le fasi. Tiene a bada Bozzolan facendolo soffrire in fase di spinta. Dal 72’ Mezzoni 6 - Entra per dare supporto alla manovra offensiva dei suoi, portando a casa il risultato.

Benali 6 - Leggermente sottotono rispetto al solito, eppure è riuscito ad amministrare a dovere la mediana biancoceleste. Dal 78’ Nichetti S.V.

Dalla Vecchia 6.5 - Solo grande Motta gli ha impedito di decidere la partita di oggi.

Di Mario 6 - Prezioso in fase di copertura.

Franzoni 6 - Bene sia in supporto dei difensori che degli attaccanti. È suo l’inserimento (e cross) che crea l’occasione di Russo per il possibile 1-0.

Fumagalli 6.5 - Il migliore fra i suoi, soprattutto in fase di spinta. Sempre attivo e pronto a creare scompiglio nella difesa avversaria. Dal 78’ Guiu S.V.

Debenedetti 5.5 - Partita anonima e complicata, complice anche l’ottimo lavoro che i difensori della Reggiana hanno fatto su di lui. Dal 72’ Russo 6 - Papetti gli nega la gioia del primo gol in campionato..

Andrea Chiappella 6 - Partita preparata a mestiere, che per poco i suoi non riuscivano a portare a casa.