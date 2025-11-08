Sudtirol-Carrarese 1-1, le pagelle: Odogwu si sblocca, Schiavi glaciale. Merkaj vede rosso
Risultato finale: Sudtirol-Carrarese 1-1
SUDTIROL
Adamonis 6,5 - Nel primo tempo il nemico principale è il riflesso del sole, capitola solo dagli undici metri: Schiavi lo spiazza.
Kofler 6,5 - Concentrazione sempre massima, il livello di attenzione non cala nemmeno nei momenti di maggior pressione.
Masiello 6,5 - Presidia a dovere la zona centrale, sbarra la strada a chi passa di lì: Sekulov, Finotto e Torregrossa non sfondano.
Veseli 5,5 - Errore grave da matita rossa, regala un passaggio dal dischetto alla Carrarese: ingenuo il placcaggio su Melegoni.
Molina 6,5 - Buon piglio in avvio, ma il raptus di Merkaj lo costringe a rivedere i programmi: tiene un atteggiamento più cauto.
Tait 6,5 - Da buon capitano guida la resistenza, si mette a protezione del bunker difensivo: nel finale si immola su Belloni.
Tronchin 6 - Fa legna, perché è quello che richiede la contingenza: azzera o quasi i propositi offensivi. Partita di sacrificio. Dal 74' Coulibaly 6 - Eredita le mansioni di chi lo precede.
Martini 6,5 - Non è solo un macinatore di chilometri, sa anche come trattare il pallone: timing perfetto sull'assist per Odogwu.
S. Davi 6 - Partecipazione attiva nelle due fasi, trova anche il modo di presentarsi in zona tiro senza centrare però il bersaglio. Dall'85' Zedadka sv
Merkaj 5 - Tradito dai nervi, compromette la gara dei suoi, anche se la reazione non sembra tale da giustificare il rosso diretto.
Odogwu 7 - Pronti, via, si ritrova isolato ma non si scoraggia: regge l'intero peso dell'attacco e rompe il digiuno in campionato. Dal 90'+2 Pecorino sv
Fabrizio Castori 6,5 - Il pomeriggio si mette subito male: in attesa di tempi migliori, si porta a casa un punto eroico che vale oro.
CARRARESE
Bleve 6 - Inoperoso per un tempo, perde l'imbattibilità senza fare parate: viene trafitto al primo tiro scagliato nello specchio.
Calabrese 6 - Presenza fissa nella metà campo avversaria, approfitta della piega presa dal match per accompagnare l'azione.
Oliana 6 - Poco lavoro da sbrigare dietro, così appena può si proietta nell'area biancorossa: pericoloso sugli sviluppi di corner.
Ruggeri 6 - Trasloca sul centro-sinistra per far fronte alla defezione improvvisa di Imperiale, si adatta bene alla nuova posizione. Dal 64' Distefano 6 - Cerca subito il blitz sul secondo palo, ma non gli riesce.
Zanon 6 - Toglie il piede dal freno solo nella ripresa, potrebbe osare maggiormente nello spingere una volta in superiorità numerica. Dall'85' Bouah sv
Melegoni 6 - Premiato con la titolarità, non sfrutta a pieno l'opportunità: si procura il calcio di rigore, sarà anche l'unica cosa buona. Dal 64' Belloni 6,5 - Entra e si mette a puntare con regolarità, porta vivacità.
Zuelli 6,5 - Provoca la reazione da terra di Merkaj, in possesso garantisce una soluzione sicura ai compagni. Impegna anche Adamonis. Dal Dal 90'+3 Rubino sv
Schiavi 7 - Mezzala creativa, gestisce come da copione una enorme quantità di palloni. Sangue freddo nelle vene, rigore da manuale.
Cicconi 6 - Pochi spazi per le classiche galoppate, resta imbottigliato nel traffico faticando a farsi largo. Ci prova da fuori senza fortuna.
Sekulov 5 - Non segna da quasi un anno, prolunga il digiuno: la appoggia tra le braccia di Adamonis, si frappone fra Schiavi e la porta. Dal 46' Torregrossa 5 - Fallisce il tap-in sulla capocciata di Finotto.
Finotto 6 - Tanto movimento in verticale, ma il blocco basso di Castori è un antidoto efficace per depotenziarlo. Colpisce un palo clamoroso di testa.
Antonio Calabro 5,5 - L'uomo in più dopo un quarto d'ora sembra il preludio al colpaccio esterno, ma a Bolzano non si passa: due punti persi.