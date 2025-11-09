Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 13ª giornata - Pari tra Juve NG e Forlì. Il Vicenza avanti sull'Inter U23 dopo 45'

Claudia Marrone
Oggi alle 13:20Serie C
Claudia Marrone

Nella serata di venerdì, e con ben tre confronti giocati, ha preso il via la 13ª giornata del campionato di Serie C, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di lunedì: match di cartello quello conclusivo, tra Crotone e Salernitana.

Intanto però, alle ore 12.30, ha preso il via la domenica di terza serie, con due lunch match, che vedono in campo due formazioni Under 23: per il Girone A l'Inter, che se la sta vedendo con il Vicenza, nel B la Juventus Next Gen, chiamata all'esame Forlì. Dopo i primi 45', proprio i baby bianconeri sono fermi sullo 0-0, mentre il Lombardia si è sbloccata la gara, ma non a favore dei nerazzurri: con la rete di Capelli, infatti, il Vicenza chiude la prima frazione di gioco sul temporaneo vantaggio.

Di seguito il quadro dettagliato dei risultati, il programma completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre raggruppamenti:

SERIE C, 13ª GIORNATA
GIRONE A
Ora in campo (parziale)
Inter U23-Vicenza 0-1
31' Capello
Domenica 9 novembre
Ore 14:30 - Union Brescia-Alcione Milano
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Triestina
Ore 14:30 - Trento-Ospitaletto
Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Novara-Lecco
Già giocate
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0
1' Nanni
Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1
44' Castelli
Renate-Virtus Verona 1-0
30' Ruiz Giraldo
Pro Patria-Lumezzane 1-1
67' Mastroianni (P), 77' Caccavo (L)

Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Cittadella 21*, Alcione Milano 21, Renate 17*, Trento 16, Pro Vercelli 16, Ospitaletto 13, Pergolettese 13*, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13*, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11*, Lumezzane 10*, Pro Patria 8*, Triestina -10
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Juventus Next Gen-Forlì 0-0
Domenica 9 novembre
Ore 14:30 - Perugia-Arezzo
Ore 17:30 - Carpi-Livorno
Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro
Già giocate
Ascoli-Gubbio 1-1
4' Milanese (A), 32' Carraro (G)
Campobasso-Sambenedettese 1-1
79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)
Bra-Pineto 1-2
64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)
Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0
53' [rig.] Bernardotto, 90' Vitturini
Pianese-Rimini 1-0
66' Coccia
Ravenna-Torres 3-0
13' [aut.] Idda (T), 60' Luciani (R), 73' [rig.] Spini (R)

Classifica: Ravenna 33, Arezzo 31*, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Forlì 20*, Ternana 19*, Pineto 19, Gubbio 18, Carpi 18*, Campobasso 17, Pianese 17, Vis Pesaro 16*, Sambenedettese 15, Juventus Next Gen 14*, Pontedera 12, Livorno 10*, Bra 10, Perugia 7*, Torres 7, Rimini -4
* una gara in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C
Già giocate
Cavese-Potenza 3-0
17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)
Atalanta U23-Giugliano 0-1
46' Prado
Trapani-Picerno 2-1
6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)
Ore 17:30 - Cosenza-Casarano 4-1
45' [aut.] D'Alena (CA), 50' Ricciardi (CO), 63' Chiricò (CA), 87' Cannavò (CO), 90'+2 Achour (CO)
Domenica 9 novembre
Ore 14:30 - Catania-Team Altamura
Ore 14:30 - Siracusa-Latina
Ore 17:30 - Monopoli-Casertana
Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Foggia-Benevento
Lunedì 10 novembre
Ore 20:30 - Salernitana-Crotone

Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Cosenza 23*, Monopoli 21, Casarano 18*, Casertana 18, Atalanta U23 17*, Trapani 17*, Crotone 17, Potenza 16*, Team Altamura 15, Cavese 15*, Giugliano 15*, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10*, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

