Serie C, 13ª giornata - Pari tra Juve NG e Forlì. Il Vicenza avanti sull'Inter U23 dopo 45'

Nella serata di venerdì, e con ben tre confronti giocati, ha preso il via la 13ª giornata del campionato di Serie C, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di lunedì: match di cartello quello conclusivo, tra Crotone e Salernitana.

Intanto però, alle ore 12.30, ha preso il via la domenica di terza serie, con due lunch match, che vedono in campo due formazioni Under 23: per il Girone A l'Inter, che se la sta vedendo con il Vicenza, nel B la Juventus Next Gen, chiamata all'esame Forlì. Dopo i primi 45', proprio i baby bianconeri sono fermi sullo 0-0, mentre il Lombardia si è sbloccata la gara, ma non a favore dei nerazzurri: con la rete di Capelli, infatti, il Vicenza chiude la prima frazione di gioco sul temporaneo vantaggio.

Di seguito il quadro dettagliato dei risultati, il programma completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre raggruppamenti:

SERIE C, 13ª GIORNATA

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Inter U23-Vicenza 0-1

31' Capello

Domenica 9 novembre

Ore 14:30 - Union Brescia-Alcione Milano

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Triestina

Ore 14:30 - Trento-Ospitaletto

Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe

Ore 17:30 - Novara-Lecco

Già giocate

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0

1' Nanni

Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1

44' Castelli

Renate-Virtus Verona 1-0

30' Ruiz Giraldo

Pro Patria-Lumezzane 1-1

67' Mastroianni (P), 77' Caccavo (L)

Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Cittadella 21*, Alcione Milano 21, Renate 17*, Trento 16, Pro Vercelli 16, Ospitaletto 13, Pergolettese 13*, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13*, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11*, Lumezzane 10*, Pro Patria 8*, Triestina -10

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Juventus Next Gen-Forlì 0-0

Domenica 9 novembre

Ore 14:30 - Perugia-Arezzo

Ore 17:30 - Carpi-Livorno

Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro

Già giocate

Ascoli-Gubbio 1-1

4' Milanese (A), 32' Carraro (G)

Campobasso-Sambenedettese 1-1

79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)

Bra-Pineto 1-2

64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)

Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0

53' [rig.] Bernardotto, 90' Vitturini

Pianese-Rimini 1-0

66' Coccia

Ravenna-Torres 3-0

13' [aut.] Idda (T), 60' Luciani (R), 73' [rig.] Spini (R)

Classifica: Ravenna 33, Arezzo 31*, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Forlì 20*, Ternana 19*, Pineto 19, Gubbio 18, Carpi 18*, Campobasso 17, Pianese 17, Vis Pesaro 16*, Sambenedettese 15, Juventus Next Gen 14*, Pontedera 12, Livorno 10*, Bra 10, Perugia 7*, Torres 7, Rimini -4

* una gara in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C

Già giocate

Cavese-Potenza 3-0

17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)

Atalanta U23-Giugliano 0-1

46' Prado

Trapani-Picerno 2-1

6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)

Ore 17:30 - Cosenza-Casarano 4-1

45' [aut.] D'Alena (CA), 50' Ricciardi (CO), 63' Chiricò (CA), 87' Cannavò (CO), 90'+2 Achour (CO)

Domenica 9 novembre

Ore 14:30 - Catania-Team Altamura

Ore 14:30 - Siracusa-Latina

Ore 17:30 - Monopoli-Casertana

Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola

Ore 20:30 - Foggia-Benevento

Lunedì 10 novembre

Ore 20:30 - Salernitana-Crotone

Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Cosenza 23*, Monopoli 21, Casarano 18*, Casertana 18, Atalanta U23 17*, Trapani 17*, Crotone 17, Potenza 16*, Team Altamura 15, Cavese 15*, Giugliano 15*, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10*, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti