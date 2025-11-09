Union Brescia, urge un attaccante. Si guarda anche all'estero: nel mirino c'è l'ex Pisa Puscas

Scenderà in campo questo pomeriggio l'Union Brescia, che alle 14:30 sfiderà l'Alcione Milano in occasione della 13ª giornata del campionato di Serie C (Girone A), ma la testa del club lombardo non è solo in relazione a quello che succede in campo, bensì anche a quello che sarà il mercato di gennaio, che chiaramente dovrà regalare a mister Aimo Diana un attaccante, alle luce dei tanti infortuni arrivati nel reparto avanzato.

Stando a quanto si legge su tifobrescia.it, che riprende Brescia Oggi, nel mirino c'è l'ex Pisa, Bari e Genoa George Puscas, che risulta a oggi la prima scelta dei lombardi: le elevate richieste economiche dell'entourage del giocatore, però, complicano un po' la trattativa, tanto che vanno ricercate anche altre alternative. Già individuate, ovviamente, dal Ds Andrea Ferretti. Percorribile la pista che porta a Roberto Ogunseye, ora al Perugia, ed è da monitorare l'opzione Francesco Galuppini del Mantova, poco utilizzato e in scadenza di contratto.

Il tempo per riflettere e avanzare proposte, chiaramente, c'è, e saranno sicuramente mesi intensi quelli che separano dalla finestra di riparazione del mercato.

Intanto la formazione di patron Giuseppe Pasini dovrà pensare a macinare ancora punti, per dare almeno fastidio a un Vicenza che vuole a tutti i costi la Serie B, obiettivo dichiarato anche dell'Union Brescia. Sì, obiettivo triennale, ma se arrivasse già in fondo alla stagione...