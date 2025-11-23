Campobasso, Zauri: "Il gruppo è forte e sta crescendo. Guidonia squadra solida"

In vista della sfida contro il Guidonia, il tecnico del Campobasso Luciano Zauri ha parlato in conferenza stampa: "Vedere la partita dagli spalti è una sofferenza unica perché noi siamo fatti per stare in campo - ha esordito l'ex esterno della Lazio -. Da su si vede meglio ma alcuni dettagli che si possono dare dalla panchina, dalla tribuna non si possono dare nonostante l'aiuto della tecnologia.

Stare fuori per squalifica non è bello, cercheremo di fare meglio anche sotto questo punto di vista. Ho visto una squadra che ha saputo soffrire nei momenti di difficoltà, ha reagito con entusiasmo, forza e qualità - ha proseguito -. Il gruppo è forte e sta crescendo, faccio i complimenti ai ragazzi per la vittoria di Forlì e ora pensiamo al Guidonia.

Il Guidonia è una squadra solida, esperta, costruita per fare un buon campionato, esattamente come sta facendo. Siamo consapevoli della forza dell'avversario ma mi tengo stretto i miei giocatori. Noi abbiamo giovani rampanti e con tanto entusiasmo, troveremo una squadra dall'età media più alta della nostra ma noi abbiamo i nostri valori e la consapevolezza della nostra forza. Formazione? Abbiamo recuperato qualche infortunato, la rosa è quasi al completo e vedremo chi scegliere".