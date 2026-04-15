Serie C, gli arbitri della 37ª giornata di campionato. Ascoli-Guidonia a Gauzolino

Editoriale di Fabrizio Biasin

Inter: le parole di Chivu e la pericolosa scommessa estiva. Milan: il futuro di Allegri è chiaro. Juve: il “giovane” Spalletti. Napoli: è iniziato il braccio di ferro DeLa-Conte. Parma: l’“inadatto” Cuesta. E la demonizzazione del 3-5-2