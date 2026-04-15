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Serie C, gli arbitri della 37ª giornata di campionato. Ascoli-Guidonia a Gauzolino

Serie C, gli arbitri della 37ª giornata di campionato. Ascoli-Guidonia a GauzolinoTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Luca Bargellini
Oggi alle 09:19Serie C
Luca Bargellini

Attraverso i canali ufficiali dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 37ª giornata del campionato di Serie C. Eccole suddivise per girone:

GIRONE A
AlbinoLeffe-Triestina: Bortolussi di Nichelino
Giana Erminio-Inter U23: Guidaldi di Rimini
Vicenza-Pergolettese: Iannello di Messina
Lecco-Lumezzane: Sacchi di Macerata
Novara-Cittadella: Di Cicco di Lanciano
Pro Patria-Arzignano Valchiampo: Gasperotti di Rovereto
Pro Vercelli-Ospitaletto: Maresca di Napoli
Trento-Renate: Dini di Città di Castello
Union Brescia-Dolomiti Bellunesi: Silvestri di Roma 1
Virtus Verona-Alcione Milano: Viapiana di Catanzaro

GIRONE B
Ascoli-Guidonia Montecelio: Gauzolino di Torino
Bra-Ternana: Mazzoni di Prato
Carpi-Forlì: Madonia di Palermo
Perugia-Campobasso: Diop di Treviglio
Pianese-Juventus Next Gen: Leone di Barletta
Pineto-Arezzo: Gianquinto di Parma
Ravenna-Vis Pesaro: Maccorin di Pordenone
Sambenedettese-Pontedera: Zago di Conegliano
Torres-Gubbio: Pasculli di Como

Riposa: Livorno

GIRONE C
Audace Cerignola-Team Altamura: Ramondino di Palermo
Casarano-Crotone: Restaldo di Ivrea
Catania-Potenza: Cerbasi di Arezzo
Cosenza-Trapani: Poli di Verona
Giugliano-Benevento: Gemelli di Messina
Latina-Casertana: Mastrodomenico di Matera
Monopoli-Foggia: Mirabella di Napoli
Salernitana-Picerno: Renzi di Pesaro
Siracusa-Cavese: Lovison di Padova
Sorrento-Atalanta U23: D'Eusanio di Faenza

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