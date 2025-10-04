Investimenti importanti per i giovani, il Real gongola: il valore di mercato è già cresciuto

Il mercato estivo del Real Madrid aveva fatto discutere per l’ingente investimento su giovani talenti, ma a pochi mesi dall’inizio della stagione i numeri cominciano a premiare le scelte della dirigenza. Secondo le ultime stime di Transfermarkt, il valore di mercato di tre dei quattro nuovi rinforzi è già in crescita. Il caso più emblematico è quello di Dean Huijsen (20 anni): il centrale spagnolo è stato acquistato a maggio per 58 milioni di euro: oggi vale 70 milioni, dopo essere salito dai 60 che gli venivano attribuiti appena quattro mesi fa. Pilastro della difesa di Xabi Alonso, ha disputato l’81,6% dei minuti disponibili (661 su 810), confermandosi come una delle rivelazioni stagionali.

Anche Alvaro Carreras (22 anni) ha visto crescere il proprio valore: da 35 a 50 milioni, cifra che coincide con il costo del suo cartellino. Con 712 minuti giocati (87,9%), si è imposto per affidabilità e continuità, saltando soltanto la sfida di Champions contro il Kairat Almaty. Il giovane prodigio argentino Franco Mastantuono (18 anni), pagato 63,2 milioni, resta per ora al di sotto dell’investimento iniziale, ma ha già raddoppiato la propria quotazione: da 30 a 50 milioni. Nonostante i soli 463 minuti (57,2%), ha mostrato lampi che alimentano grandi aspettative sul suo sviluppo.

L’unico innesto che non ha ancora beneficiato di una rivalutazione è Trent Alexander-Arnold (26 anni), fermo a 75 milioni. Arrivato per appena 10 milioni grazie a un accordo anticipato, è stato frenato da un infortunio muscolare, collezionando appena 156 minuti. Il bilancio complessivo resta però positivo: il Real Madrid vede già tre acquisti in crescita, confermando la bontà di un progetto che punta a coniugare rendimento immediato e valore futuro.