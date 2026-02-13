Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbio Calhanoglu. C'è Conceicao dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Juventus (Sabato 14 febbraio, ore 20.45, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Inter

Derby d’Italia ad alta tensione tra Inter e Juventus. I nerazzurri vogliono sfatare il tabù scontri diretti in campionato e dare una forte sterzata alla corsa tricolore. Chivu si affida a Sommer in porta e disegna la difesa a tre con Bisseck, Akanji e Bastoni. Luis Henrique e Dimarco sugli esterni, in mezzo dovrebbe tornare Barella mentre Calhanoglu è in ballottaggio con Mkhitaryan. L’armeno è favorito per giocare da titolare in una mediana completata da Zielinski. Dovesse giocare il turco, il polacco giocherebbe mezz’ala. Davanti coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. (da Milano, Bruno Cadelli)

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro l‘Inter schiererà la formazione migliore. Il tecnico di Certaldo ripartirà dal 4-2-3-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa sulla destra agirà Kalulu, in mezzo, al fianco di Bremer, tornerà Kelly, mentre a sinistra sarà confermato Cambiaso. A centrocampo, Spalletti ripartirà dalle sue certezze ovvero Locatelli e Thuram. Sulla trequarti ci sarà il ritorno di Conceicao e insieme a lui giocheranno McKennie e Yildiz. Mentre in avanti di ripartirà David con Openda che sarà in panchina ed eventualmente entrerà a gara in corso. Anche Boga dovrebbe subentrare anche se Spalletti sta valutando se inserirlo anche insieme ad Yildiz nonostante i due giochino nella stessa zona di campo. (da Torino, Camillo Demichelis)