Video Cosa ha fatto Dubickas? Gol pazzesco da centrocampo per l'attaccante della Ternana

La Ternana si è imposta 2-0 ieri sera con il Ravenna, un risultato importantissimo per la classifica visto che la squadra di Marchionni, seconda in classifica, dopo questa sconfitta è precipitata a 10 punti dall'Arezzo capolista.

Una vittoria, quella delle Fere, nata da una prodezza di Edgaras Dubickas: l'attaccante lituano, a 10 minuti dalla fine quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0, ha visto Anacoura, portiere del Ravenna, fuori dai pali ed ha calciato direttamente da centrocampo trovando una traiettoria perfetta che ha beffato l'estremo difensore dei giallorossi ed ha regalato la rete del vantaggio alla Ternana.