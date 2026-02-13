Video
Cosa ha fatto Dubickas? Gol pazzesco da centrocampo per l'attaccante della Ternana
La Ternana si è imposta 2-0 ieri sera con il Ravenna, un risultato importantissimo per la classifica visto che la squadra di Marchionni, seconda in classifica, dopo questa sconfitta è precipitata a 10 punti dall'Arezzo capolista.
Una vittoria, quella delle Fere, nata da una prodezza di Edgaras Dubickas: l'attaccante lituano, a 10 minuti dalla fine quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0, ha visto Anacoura, portiere del Ravenna, fuori dai pali ed ha calciato direttamente da centrocampo trovando una traiettoria perfetta che ha beffato l'estremo difensore dei giallorossi ed ha regalato la rete del vantaggio alla Ternana.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
2 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pontedera, improbabile il ritorno di Menichini in panchina: Braglia in pole per sostituire Banchieri
Pronostici
Calcio femminile