Juventus, Joao Mario e Adzic in uscita a gennaio. E non per forza con la formula del prestito

Joao Mario e Vasilije Adzic possono salutare la Juventus già a gennaio. Non necessariamente in prestito, ed è questa la novità che filtra da ambienti vicini al club bianconero, sempre più attento a tenere insieme esigenze tecniche e sostenibilità economica. La posizione di Joao Mario è la più delicata: lo scambio estivo con Alberto Costa, dal Porto, è stato uno dei dossier più discussi degli ultimi mesi.

Dal punto di vista dei conti, l’operazione ha garantito una plusvalenza immediata, ma sul campo il bilancio è stato decisamente meno positivo: poche presenze, quasi tutte da subentrante, e un minutaggio che racconta di una fiducia mai davvero sbocciata. Se dovesse arrivare un’offerta attorno ai 10 milioni di euro, utile a evitare una minusvalenza, la Juventus - scrive Tuttosport - la prenderebbe seriamente in considerazione.

Il discorso si allarga anche ad Adzic, talento giovane e intrigante, ma ancora in fase di costruzione. Per lui non è esclusa una cessione definitiva, qualora arrivasse una proposta ritenuta congrua. Premier League e Liga osservano: gennaio potrebbe diventare il mese delle scelte, anche in questo caso senza preclusioni di formula.

Intanto entrambi sono convocati per stasera

Di seguito la lista dei convocati bianconeri per Juventus-Roma, diramata da mister Spalletti.

Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia.

Difensori: Bremer, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi, Pedro Felipe.

Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie,

Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Milik, Openda, David.