Lazio, Pedro: "Vardy gran finalizzatore. Dobbiamo dare seguito al risultato di Parma"
L'attaccante spagnolo della Lazio, Pedro, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita con la Cremonese. Di seguito le sue parole.
Quanta voglia hai di incidere dopo così tanto tempo dall'ultima da titolare?
"Molta. Sarà difficile, ma dobbiamo fare una grandissima prestazione".
Di fronte hai Vardy, cosa vi direte?
"E' un grande finalizzatore, molto forte, approfitta di ogni azione per fare gol. Lo conosco dai tempi della Premier, ma noi dovremo fare la nostra partita".
Che morale vi ha dato la vittoria di Parma in quella maniera?
"Bellissima vittoria a Parma, quando giochi in inferiorità numerica e vinci in quel modo da sempre fiducia. Tre punti fondamentali, ma dobbiamo dare seguito al risultato".
