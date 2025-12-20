Monza-Carrarese 4-1, le pagelle: Keita incontenibile; Finotto si salva
MONZA
Thiam 6 - Partita senza grossi affanni per il portiere, che sul gol ospite forse poteva fare di più.
Delli Carri 7 - Solidità difensiva ed aggressività offensiva per lui, che ha anche il merito di raddoppiare il computo dei suoi.
Ravanelli 6 - Gara senza grossi patemi per il centrale biancorosso, che argina bene gli avanti gialloblu.
Carboni 6 - Non corre pericoli, giocando con serenità e tranquillità.
Birindelli 8 - Imprendibile. Il figlio d'arte oggi è ovunque, dove la sua spinta si è fatta sentire più che mai. Realizza un gol da cineteca dopo pochi minuti, per poi chiudere praticamente la gara col gol del momentaneo 3-0.
Obiang 6 - Il giocatore della Guinea Equatoriale sembra più affaticato delle altre uscite, limitandosi al compitino. Dal 67' Colombo 7 - Gioca con la serenità di un senatore e mette un pallone d'oro sui piedi di Petagna.
Pessina 7 - Qualità e quantità in mezzo al campo. Quando c'è si sente eccome.
Azzi 5,5 - L'esterno, a differenza del compagno opposto, rimane spesso sulle sue, faticando ad affacciarsi dalle parti di Bleve. Dal 75' Capolupo sv
Keita 8 - Trascina i suoi non solo con le parole, ma anche con i fatti. Fa praticamente quello che vuole sia in mezzo al campo, che in avanti, portandosi a spasso l'intera Carrarese con le sue folate. Dal 67' Petagna 7 - Entra e timbra il cartellino, ritrovando il gol davanti ai propri tifosi dopo oltre 2 anni.
Ciurria 6,5 - Apporta la giusta spinta sull'out di destra, servendo assist preziosi ai compagni, come in occasione del raddoppio.
Mota 6 - Partita ordinata per uno degli idoli brianzoli, il quale ha il merito di guadagnarsi la punizione dalla quale nascerà il raddoppio per i suoi. Dal 67' Alvarez 5,5 - Deve ancora ritrovare la sua forma migliore.
Paolo Bianco 7 - Partita praticamente perfetta per il Monza, capace di surclassare i diretti avversari in lungo ed in largo, specialmente nella prima frazione.
CARRARESE
Bleve 6 - Dopo un inizio insicuro, regge in piedi i suoi con almeno un ottimo doppio intervento. Nulla può sui gol.
Ruggeri 5 - Soffre e non poco in difesa, come tutti i compagni di reparto.
Illanes 6 - Non sempre perfetto, ma ha il merito di salvare i suoi dal raddoppio casalingo, poi comunque arrivato. Dal 46' Oliana 5,5 - Soffre come tutti: il suo ingresso non cambia di molto le carta in tavola
Imperiale 5 - Assente ingiustificato. 4 gol pesano come un macigno sulle spalle.
Zanon 5,5 - Dopo un avvio propositivo, cala nettamente col passare dei minuti. Dal 58' Bouah 5 - Praticamente un fantasma: il suo ingresso non si sente per nulla.
Schiavi 5 - Partita piena di ombre per il centrocampista, che appare spesso spaesato dinnanzi alla straripanza casalinga. Dall'80' Rubino sv
Zuelli 6 - E' uno dei pochi che prova ad evidenziare la propria prova, cercando le giuste geometrie specie nella ripresa.
Parlanti 5 - Prestazione decisamente sottotono per il centrocampista, che soffre dannatamente le ripartenze di Keita. Dal 46' Distefano 6,5 - Entra col giusto piglio e si concede il lusso del gol della bandiera.
Cicconi 5 - Spine più nulla che poco sulla propria fascia di competenza, facendo mancare spinta e cross.
Finotto 6,5 - E' l'unico a metterci grinta in avanti per i suoi, dove cerca di agire sia tra le linee che spalle alla porta. Dal 58' Melegoni 5,5 - Fatica a trovare le giuste tempistiche, un po' come tutti i compagni.
Abiuso 5 - Manca di tagli e profondità, con le occasioni che ovviamente latitano dalle sue parti.
Antonio Calabro 5 - I suoi faticano e non poco a tenere il ritmo di una corazzata come quella biancorossa, dove la presenza si è sentita solamente nei primi minuti del secondo tempo, salvo poi scomparire definitivamente dal terreno di gioco.