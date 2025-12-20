Cesena-Juve Stabia 1-1, le pagelle: Bastoni croce e delizia, Klinsmann decisivo. Maistro fa la differenza

CESENA-JUVE STABIA: IL RISULTATO FINALE

CESENA

Klinsmann 7 - Monumentale nell'arco di 5 minuti con 3 grandi parate nel secondo tempo con i suoi sotto di un uomo. Decisivo anche stasera.

Guidi 6 - Molto attento nel gestire le scorribande di Cacciamani, che non soffre praticamente mai. Esce con i crampi. Dal 77' Ciofi 6.5 - Ingresso decisivo. Grazie alla sua esperienza è riuscito a guidare la sua squadra a un pareggio preziosissimo per come si erano messe le cose.

Zaro 6.5 - Livello di attenzione ai massimi livelli, soprattutto dal momento dell'espulsione di Bastoni in poi.

Mangraviti 6 - Poteva fare di più sulla rete di Bellich, ma la sua prestazione è in crescendo, così come quella di tutti i suoi compagni di reparto.

Ciervo 6 - Spreca il calcio d'angolo al 90esimo battendolo male, ma la sua è stata una partita di grande abnegazione e sofferenza.

Berti 6 - Poco incisivo in fase offensiva. Meglio in quella difensiva, soprattutto con l'uomo in meno. Dal 77' Magni S.V.

Castagnetti 6 - 26 minuti di gara dove non è mai riuscito ad entrare in partita. Esce per infortunio. Dal 26' Bastoni 5 - Glaciale davanti a Confente per la rete del momentaneo pari. Spreca l'occasione del raddoppio facendosi poi espellere pochi minuti dopo.

Francesconi 6 - Offre sostanza e qualità non scendendo mai di ritmo.

Adamo 6 - Bene sia in fase di spinta che di ripiego, soprattutto quando il Cesena si ritrova con un uomo in meno. Non fa rimpiangere Frabotta.

Blesa 6.5 - Lavoro di sponda decisivo rete di Bastoni. Il VAR gli annulla la rete del 2 a 1. Dal 67' Bisoli 6 - Entra svolgendo al massimo delle sue possibilità il compito che gli è stato affidato.

Shpendi 6 - Partita di grande sacrificio complicatasi con l'espulsione di Bastoni, che difatti lo ha costretto a cambiare "modalità" di gioco.

Simone Vergassola 6.5 - Bravo a coordinarsi con Mignani dall'alto della tribuna. Decisivo il cambio Guidi-Ciofi, che ha dato solidità ma soprattutto sicurezza alla difesa emiliana nel momento più delicato della partita dopo l'espulsione di Bastoni.

JUVE STABIA

Confente 6 - Decisivo su Bastoni intorno all'ora di gioco. Per il resto poco impiegato.

Bellich 6.5 - Porta in vantaggio i suoi con un imponente stacco di testa nel primo tempo. Dal 73' Stabile 6 - Svolge il compitino annullando Shpendi.

Giorgini 6 - Bene quando deve giocare di anticipo su Shpendi. Macchinoso, invece, nella gestione del pallone.

Varnier 6 - Bene in conduzione palla e diagonale.

Carissoni 6 - Kilnsmann gli nega la rete del 2 a 1. Spina costante nel fianco della difesa del Cesena. Dal 88' Duca S.V.

Mosti 6 - Si fa ammonire dopo appena 10', ma col passare dei minuti cresce riuscendo a prendere le misure agli avversari.

Leone 6 - Klinsmann gli nega un grande gol dai 35 metri.

Pierobon 6 - Gara di ordinaria amministrazione la sua. Bravo nel gestire il possesso, prezioso in fase difensiva. Dal 67' Burnete 5.5 - Ingresso in campo anonimo il suo. Avrebbe dovuto dare più peso all'attacco stabiese, ma non ci è riuscito.

Cacciamani 6 - Subito pericoloso ad inizio gara. Instancabile su quella fascia.

Maistro 6.5 - Assist al bacio per la rete di Bellich. Fa la differenza lì davanti. Costretto ad uscire per un problemino fisico. Dal 73' Piscopo 6 - Accompagna bene l'azione quando serve non trovando però mai il guizzo decisivo.

Candellone 5.5 - Non si rende praticamente mai pericoloso.

Ignazio Abate 6 - Dai suoi poteva chiedere qualcosa di più, soprattutto quando erano sopra di un uomo, ma per il resto resta un punto guadagnato su un campo molto difficile come quello di Cesena.