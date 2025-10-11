Spezia, le medie voto alla sosta di ottobre: squadra senza certezze. Resiste Esposito

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Spezia.

Quando al secondo stop della stagione si è ultimi senza ancora una vittoria e dopo un’estate con addosso i gradi della squadra che può tornare in Serie A, parlare del rendimento positivo di Esposito, della rivelazione Mascardi o del figlio d’arte Comotto è pressoché inutile. Quello che conta è la squadra sembra aver perso punti di riferimento: tanto che fra i peggiori troviamo Hristov, Nagy, Cassata e Aurelio. Con Artistico che, come volto nuovo, non è riuscito a fare ciò che ci si attendeva. Ma è certamente l’ultimo dei problemi.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Esposito (Spezia) 6.17 (6)

2. Mascardi (Spezia) 6.10 (5)

3. Comotto (Spezia) 6.00 (4)

4. Soleri (Spezia) 5.92 (6)

5. Di Serio (Spezia) 5.90 (5)