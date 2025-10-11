Estonia-Italia, le formazioni ufficiali: 4-4-2 super offensivo! Orsolini dal primo minuto

Di seguito le formazioni ufficiali di Estonia-Italia, sfida valida per la settima giornata dei gironi UEFA validi per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Gennaro Gattuso per la sua terza partita da commissario tecnico ha scelto una Nazionale decisamente offensiva con Riccardo Orsolini e Giacomo Raspadori preferiti a Leonardo Spinazzola e Nicolò Cambiaghi.

A guidare il 4-4-2 degli azzurri ci sono Kean e Retegui, mentre Barella e Tonali compongono la cerniera in mezzo al campo. Tre calciatori mancini su quattro davanti a capitan Donnarumma: Di Lorenzo a destra, Dimarco a sinistra, Bastoni e Calafiori i centrali. Il ct estone Jurgen Henn nel suo 4-2-3-1 molto difensivo ha cambiato diversi uomini rispetto alla gara di settembre disputata a Bergamo e persa 5-0. Ecco le formazioni ufficiali.

Estonia (4-2-3-1) - Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste;Shein, Palumets; Kait, Soomets, Saarma; A.Tamm. A disposizione: Igonen, Perk, Yakovlev, Mustmaa, Kristal, Sappinen, J.Tamm, Miller, Mets, Schjonning-Larsen, Vetkal, Sinyavskiy. Commissario tecnico: Henn.

Italia (4-4-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Locatelli, Udogie, Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Cambiaso, Mancini. Commissario tecnico: Gattuso.

Il programma di questo turno

Norvegia-Israele 5-0

Ore 20.45 - Estonia-Italia

Ottava giornata (14 ottobre)

Estonia-Moldavia

Italia-Israele

Nona giornata (13 novembre)

Norvegia-Estonia

Moldavia-Italia

Decima giornata (16 novembre)

Israele-Moldavia

Italia-Norvegia