Serie C, i risultati delle 17:30: il Vicenza continua la fuga, ok Alcione e Pineto

Giornata intensa e ricca di emozioni nei due gironi di Serie C scesi in campo nel pomeriggio. Nel Girone A, il Vicenza ritrova il sorriso aggiudicandosi il derby con la Virtus Verona: gara combattuta e nervosa, decisa nel finale dal colpo di Benassai, che regala tre punti pesantissimi ai biancorossi. Vittoria convincente anche per l’Alcione Milano, che espugna Crema con un secco 2-0 ai danni della Pergolettese, rimasta in dieci uomini già nel primo tempo per l’espulsione di Parker. A segno Bright e Renault per i milanesi, sempre più rivelazione del torneo.

Nel Girone B, continua il momento d’oro del Pineto, che travolge il Livorno con un netto 3-0: una partenza aggressiva e una gestione matura hanno permesso alla formazione abruzzese di dominare la scena. Successo importante anche per il Guidonia Montecelio, che supera di misura la Pianese grazie alla zampata decisiva di Bernardotto nel finale. Termina invece in parità la sfida tra Forlì e Ternana, con un gol per tempo che mantiene l’equilibrio fino al triplice fischio.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 9ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 11 ottobre

Giana Erminio-Novara 0-0

Vicenza-Virtus Verona 2-1

5' Morra (VIC), 28' Fabbro (VV), 85' Benassai (VIC)

Pergolettese-Alcione Milano 0-2

11' Bright (ALC), 65' Renault (ALC) — espulso Parker (PER) al 40’ dopo revisione FVS

Domenica 12 ottobre

Ore 14:30 - Cittadella-Triestina

Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Lecco

Ore 17:30 - Ospitaletto-Arzignano Valchiampo

Ore 20:30 - Pro Patria-Union Brescia

Rinviata al 21 ottobre - Inter U23-Renate

Classifica - Vicenza 25*, Lecco 18, Alcione Milano 17*, Union Brescia 15, Inter U23 15, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11*, Virtus Verona 10*, Giana Erminio 10*, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Novara 7*, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Arezzo-Gubbio 1-0

4' rig. Cianci

Bra-Carpi 1-3

6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)

Sabato 11 ottobre

Perugia-Rimini 0-1

25’ Lepri

Forlì-Ternana 1-1

49' Petrelli (FOR), 59' Ferrante (TER)

Guidonia Montecelio-Pianese 1-0

82' Bernardotto (GUI)

Pineto-Livorno 3-0

5' Postiglione (PIN), 45’+1 Schirone (PIN), 73' Lombardi (PIN)

Domenica 12 ottobre

Ore 12:30 - Vis Pesaro-Torres

Ore 17:30 - Ascoli-Pontedera

Ore 20:30 - Sambenettese-Ravenna

Lunedì 13 ottobre

Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane

Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli

Rinviata al 22 ottobre - Juventus Next Gen-Campobasso

Classifica - Arezzo 24*, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Carpi 14*, Ternana 14*, Gubbio 13*, Forlì 13*, Guidonia Montecelio 13*, Campobasso 12, Pianese 12*, Juventus Next Gen 11, Pineto 11*, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7*, Torres 5, Bra 5*, Perugia 3*, Rimini -2*

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C

Sabato 11 ottobre

Foggia-Crotone 0-3

22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano

Giugliano-Catania 0-3

5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez

Picerno-Casertana 0-2

1’, 28’ Bentivegna

Domenica 12 ottobre

Ore 12:30 - Monopoli-Salernitana

Ore 14:30 - Casarano-Audace Cerignola

Ore 14:30 - Cavese-Trapani

Ore 14:30 - Cosenza-Atalanta U23

Ore 14:30 - Potenza-Latina

Ore 14:30 - Siracusa-Sorrento

Ore 17:30 - Benevento-Team Altamura

Classifica - Salernitana 19, Catania 18*, Crotone 17*, Benevento 16, Cosenza 15, Casarano 15, Casertana 14*, Potenza 12, Monopoli 12, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9*, Team Altamura 8, Foggia 7*, Sorrento 7, Giugliano 6*, Trapani 5, Atalanta U23 5, Cavese 5, Siracusa 3

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti