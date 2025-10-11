Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati delle 17:30: il Vicenza continua la fuga, ok Alcione e Pineto

Serie C, i risultati delle 17:30: il Vicenza continua la fuga, ok Alcione e Pineto
Oggi alle 19:40Serie C
Alessandra Stefanelli

Giornata intensa e ricca di emozioni nei due gironi di Serie C scesi in campo nel pomeriggio. Nel Girone A, il Vicenza ritrova il sorriso aggiudicandosi il derby con la Virtus Verona: gara combattuta e nervosa, decisa nel finale dal colpo di Benassai, che regala tre punti pesantissimi ai biancorossi. Vittoria convincente anche per l’Alcione Milano, che espugna Crema con un secco 2-0 ai danni della Pergolettese, rimasta in dieci uomini già nel primo tempo per l’espulsione di Parker. A segno Bright e Renault per i milanesi, sempre più rivelazione del torneo.

Nel Girone B, continua il momento d’oro del Pineto, che travolge il Livorno con un netto 3-0: una partenza aggressiva e una gestione matura hanno permesso alla formazione abruzzese di dominare la scena. Successo importante anche per il Guidonia Montecelio, che supera di misura la Pianese grazie alla zampata decisiva di Bernardotto nel finale. Termina invece in parità la sfida tra Forlì e Ternana, con un gol per tempo che mantiene l’equilibrio fino al triplice fischio.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 11 ottobre
Giana Erminio-Novara 0-0
Vicenza-Virtus Verona 2-1
5' Morra (VIC), 28' Fabbro (VV), 85' Benassai (VIC)
Pergolettese-Alcione Milano 0-2
11' Bright (ALC), 65' Renault (ALC) — espulso Parker (PER) al 40’ dopo revisione FVS

Domenica 12 ottobre
Ore 14:30 - Cittadella-Triestina
Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Lecco
Ore 17:30 - Ospitaletto-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Pro Patria-Union Brescia

Rinviata al 21 ottobre - Inter U23-Renate

Classifica - Vicenza 25*, Lecco 18, Alcione Milano 17*, Union Brescia 15, Inter U23 15, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 11*, Virtus Verona 10*, Giana Erminio 10*, Arzignano Valchiampo 9, Renate 9, Trento 8, Novara 7*, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Cittadella 6, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8

* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B
Arezzo-Gubbio 1-0
4' rig. Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)
Sabato 11 ottobre
Perugia-Rimini 0-1
25’ Lepri
Forlì-Ternana 1-1
49' Petrelli (FOR), 59' Ferrante (TER)
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0
82' Bernardotto (GUI)
Pineto-Livorno 3-0
5' Postiglione (PIN), 45’+1 Schirone (PIN), 73' Lombardi (PIN)

Domenica 12 ottobre
Ore 12:30 - Vis Pesaro-Torres
Ore 17:30 - Ascoli-Pontedera
Ore 20:30 - Sambenettese-Ravenna
Lunedì 13 ottobre
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli

Rinviata al 22 ottobre - Juventus Next Gen-Campobasso

Classifica - Arezzo 24*, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Carpi 14*, Ternana 14*, Gubbio 13*, Forlì 13*, Guidonia Montecelio 13*, Campobasso 12, Pianese 12*, Juventus Next Gen 11, Pineto 11*, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7*, Torres 5, Bra 5*, Perugia 3*, Rimini -2*

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Sabato 11 ottobre
Foggia-Crotone 0-3
22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano
Giugliano-Catania 0-3
5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez
Picerno-Casertana 0-2
1’, 28’ Bentivegna
Domenica 12 ottobre
Ore 12:30 - Monopoli-Salernitana
Ore 14:30 - Casarano-Audace Cerignola
Ore 14:30 - Cavese-Trapani
Ore 14:30 - Cosenza-Atalanta U23
Ore 14:30 - Potenza-Latina
Ore 14:30 - Siracusa-Sorrento
Ore 17:30 - Benevento-Team Altamura

Classifica - Salernitana 19, Catania 18*, Crotone 17*, Benevento 16, Cosenza 15, Casarano 15, Casertana 14*, Potenza 12, Monopoli 12, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9*, Team Altamura 8, Foggia 7*, Sorrento 7, Giugliano 6*, Trapani 5, Atalanta U23 5, Cavese 5, Siracusa 3

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Articoli correlati
Le partite di oggi: il programma di sabato 11 ottobre Le partite di oggi: il programma di sabato 11 ottobre
Serie C, rinviate le gare di Juventus NG e Inter U23: si giocheranno il 21 e 22 ottobre... Serie C, rinviate le gare di Juventus NG e Inter U23: si giocheranno il 21 e 22 ottobre
Serie C, si è chiusa l'ottava giornata: vincono le big, cadono Torres e Perugia Serie C, si è chiusa l'ottava giornata: vincono le big, cadono Torres e Perugia
Altre notizie Serie C
Livorno, l'era Formisano ai titoli di coda: esonero vicino per il tecnico TMWLivorno, l'era Formisano ai titoli di coda: esonero vicino per il tecnico
Serie C, i risultati delle 17:30: il Vicenza continua la fuga, ok Alcione e Pineto... Serie C, i risultati delle 17:30: il Vicenza continua la fuga, ok Alcione e Pineto
Serie C, i risultati del pomeriggio: Rimini corsaro a Perugia. Tris per Crotone e... Serie C, i risultati del pomeriggio: Rimini corsaro a Perugia. Tris per Crotone e Catania
Ravenna in lutto: è scomparso l'ex calciatore ed ex presidente Bartolini. Il cordoglio... Ravenna in lutto: è scomparso l'ex calciatore ed ex presidente Bartolini. Il cordoglio del club
Rimini, due volti nuovi per D'Alesio: Contaldo e De Luca. Saranno annunciati prossimamente... Rimini, due volti nuovi per D'Alesio: Contaldo e De Luca. Saranno annunciati prossimamente
Foggia, Valietti: "Con mister Rossi ci troviamo bene. Col Crotone sfruttare le occasioni"... Foggia, Valietti: "Con mister Rossi ci troviamo bene. Col Crotone sfruttare le occasioni"
Giugliano, Cudini: "Catania squadra fisica, veloce e resistente. Sarà una sfida difficile"... Giugliano, Cudini: "Catania squadra fisica, veloce e resistente. Sarà una sfida difficile"
A. Cerignola, Maiuri: "Fare tesoro della gara col Cosenza e ripartire con il giusto... A. Cerignola, Maiuri: "Fare tesoro della gara col Cosenza e ripartire con il giusto atteggiamento"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
2 Juventus, retroscena Openda: il riscatto è (quasi) obbligatorio, in estate serviranno 42 mln
3 L'Atalanta non ha voluto ceduto Palestra, ma può essere la prossima grande plusvalenza
4 Walker ripensa al Milan: "Io egoista, ma non potevo rifiutare. E avrei potuto fare meglio"
5 Il paradosso di Riccardo Orsolini: capocannoniere in A, in panchina con l'Italia
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Norvegia, altra goleada: 5-0 a Israele, qualificazione diretta lontanissima per l'Italia
Immagine top news n.1 Estonia-Italia, le formazioni ufficiali: 4-4-2 super offensivo! Orsolini dal primo minuto
Immagine top news n.2 Gattuso: "I ragazzi sappiano annusare il pericolo. Abbiamo perso la forza della difesa"
Immagine top news n.3 Milan, problema muscolare per Saelemaekers: il belga ha lasciato il ritiro e tornerà in Italia
Immagine top news n.4 Bonny, il retroscena: poteva finire in Premier League. Perché saltò la cessione dal Parma
Immagine top news n.5 Ibra: "Non una, molte litigate con Allegri. Con l'Arsenal mi disse che ero stato un disastro"
Immagine top news n.6 Mancini: "Andremo sicuramente al Mondiale. Gattuso nel posto più bello per un allenatore"
Immagine top news n.7 Estonia-Italia, i convocati di Gattuso: quattro tagli, out due calciatori della Fiorentina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.3 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Adani: "Il percorso dell'Italia inizia stasera. E ci deve far arrivare a marzo con autostima"
Immagine news Serie A n.2 De Grandis: "Se ci saremo, ai Mondiali saremo una nazionale di seconda fascia"
Immagine news Serie A n.3 Cosa serve per i Mondiali? Vicario: "Anche l'Italia a volte deve sporcarsi la maglia"
Immagine news Serie A n.4 Italia, il vice Riccio: "Orsolini attaccherà a destra. A Raspadori chiediamo qualcosa di diverso"
Immagine news Serie A n.5 Bergomi: "Non mi sono mai illuso sulla Norvegia. Prepariamoci agli spareggi"
Immagine news Serie A n.6 Italia, Riccio: "Andata giocata bene, ci mancò solo il gol all'inizio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, le medie voto alla sosta di ottobre: Colombi e Nichetti positivi. Debendetti fatica
Immagine news Serie B n.3 Venezia, le medie voto alla sosta di ottobre: Busio al comando. Adorante senza squilli
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol, le medie voto alla sosta di ottobre: guidano gli alfieri. Tranne il capitano
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Fracchiolla sul mercato: “Rimpianto Corona, ma a gennaio torneremo alla carica”
Immagine news Serie B n.6 Spezia, le medie voto alla sosta di ottobre: squadra senza certezze. Resiste Esposito
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, l'era Formisano ai titoli di coda: esonero vicino per il tecnico
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati delle 17:30: il Vicenza continua la fuga, ok Alcione e Pineto
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati del pomeriggio: Rimini corsaro a Perugia. Tris per Crotone e Catania
Immagine news Serie C n.4 Ravenna in lutto: è scomparso l'ex calciatore ed ex presidente Bartolini. Il cordoglio del club
Immagine news Serie C n.5 Rimini, due volti nuovi per D'Alesio: Contaldo e De Luca. Saranno annunciati prossimamente
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Valietti: "Con mister Rossi ci troviamo bene. Col Crotone sfruttare le occasioni"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Santi salva l'Inter allo scadere: finisce 2-2 contro la Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Canzi: "Deluse per i risultati ottenuti. Dobbiamo imparare a concretizzare"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio, Goldoni: "Vittoria importantissima. Ora testa alla Juventus, possiamo batterla"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, colpaccio Como: battuta la Juventus in trasferta. Crisi bianconera
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Snerle per Orsi. Polli guida le nerazzurre
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus-Como, le formazioni ufficiali: Lehmann sfida il passato. Girelli dall'inizio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?