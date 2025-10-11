Udinese, Inler: "Cerchiamo di aiutare Zaniolo per la Nazionale. Solet? Siamo stati chiari"

Gokhan Inler, direttore sportivo dell'Udinese, è stato intervistato da Sportitalia e ai microfoni dell'emittente ha parlato anche del mercato della sua squadra, analizzando alcuni nomi che viaggiano in entrambe le direzioni.

Per esempio il difensore Oumar Solet, ambito uomo mercato dell'estate. Ha detto su di lui Inler: "Non era il solo, anche su altri giocatori c'erano interessamenti. Con lui siamo stati chiari, deve fare un bel percorso e dimostrare quest'anno sul campo che è un grande giocatore". O, lato invece acquisti, ecco anche qualche considerazione del dirigente su Zaniolo, colpo last minute dell'estate: "Come ragazzo è molto positivo e voleva venire da noi. Daremo il massimo per lui, sta crescendo. Fa degli allenamenti extra, si comporta bene. L’obiettivo è anche la Nazionale no? E noi cercheremo di aiutarlo".

In conclusione, Inler passa in rassegna anche i giovani talenti di casa Udinese: "Uno di loro è Palma. Cresciuto tanto, è velocissimo. Molto interessante, così come Lennon Miller che ha i piedi buoni e una grande intelligenza, essendo ancora giovane. E poi c'è anche Gueye!".