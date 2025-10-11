Parma, trasferta a Genova senza tifosi: gara off limits per i residenti in provincia

La trasferta di Genova sarà off limits per i residenti nella provincia di Parma. Secondo quanto riporta ParmaLive, la Questura di Genova avrebbe già disposto il divieto, su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS). Dalla Liguria arrivano conferme, e ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale da parte degli organi competenti. Il provvedimento impedirà a gran parte della tifoseria gialloblù di sostenere i ducali nella sfida in programma domenica 19 ottobre contro il Genoa, al rientro dalla sosta. Una misura attesa e legata agli scontri avvenuti il 21 settembre prima del match tra Cremonese e Parma.

In quell'occasione, secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, circa due ore prima del match, un gruppo di tifosi gialloblu è arrivato allo scontro con i tifosi della Cremonese, interrotto solo dall'intervento immediato delle forze dell'ordine. Inoltre, non lontano dal luogo dello scontro, è stata fermata un'autovettura nella quale gli occupanti avevano il volto parzialmente coperto e all'interno si intravedevano alcuni caschi.

Dopo averli fatti fermare, gli operatori hanno ispezionato il bagagliaio del veicolo, al cui interno i tifosi ultras avevano riposto 7 bastoni di plastica rigida, 4 bastoni in ferro e una mazza di legno, oltre a 5 petardi di elevata potenza. Pochi giorni dopo è scattato il DASPO per quattro tifosi gialloblu, con durata di tre anni.