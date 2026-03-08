Latina, Volpe: "Mancata la cattiveria che ha messo in campo la Salernitana"

"Sono dispiaciuto non solo per il risultato, ma anche perché la Salernitana ha messo più rabbia di noi e una squadra che deve salvarsi non se lo può permettere. Avevamo avuto anche un discreto approccio e, pur essendo andati in svantaggio su palla inattiva in avvio, c’era tutto il tempo per rimettere le cose a posto. A maggior ragione dopo la superiorità numerica. Dovevamo avere una gestione tecnico-tattica migliore, sono deluso perché c’erano tanti tifosi al nostro fianco e meritavano un risultato diverso visto che ci appoggiano sempre nel bene e nel male. Il nostro portiere? Rosso legittimo, sacrosanto. Ha preso una bella botta, ma il ragazzo sta bene pur avendo subito un bel colpo che potrebbe essere suturato con qualche punto.

E’ rimasto in piedi e ha giocato l’intera partita, per fortuna. Arbitraggio? Non sono qui per giudicare l’operato del direttore di gara, mi hanno squalificato nel recente passato per non aver fatto nulla e mi concentro sulla prestazione del Latina che è stata al di sotto delle aspettative. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi perché abbiamo le potenzialità per fare meglio al netto delle tante assenze che anche oggi ci hanno condizionato. Ma chi gioca dà sempre tutto, ogni tesserato deve avere la consapevolezza di essere fondamentale per il conseguimento del nostro obiettivo”. Queste le parole di Volpe, tecnico del Latina, alla fine della gara persa contro la Salernitana per 2-1.