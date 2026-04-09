TMW Serie C, i marcatori: Puczka della Juve NG tocca quota 10. Nel Girone A, avanza Pellegrini

Nella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, la Serie C ha definitivamente mandato in archivio 35 giornate del campionato, completate perché si sono giocati i recuperi dei match della 34ª giornata riguardanti le tre formazioni U23 - Juve NG, Inter U23 e Atalanta U23 -, che allora avevano chiesto i rinvii delle gare per gli impegni delle Nazionali di tanti tesserati. Smosse quindi non solo le classifiche dei tre raggruppamenti ma anche la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni girone, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

12 gol: Stuckler (2; Vicenza)

11 gol: Rabbi (Cittadella), Sipos (4; Lecco)

10 gol: Bertoli (3; Ospitaletto), Capone (7; Trento), Clemenza (4; Dolomiti Bellunesi), Comi (2; Pro Vercelli), La Gumina (4; Inter U23), Mastroianni (4; Pro Patria)

9 gol: Caccavo (Lumezzane), Karlsson (Renate), Minesso (Arzignano), Pellegrini (2; Trento), Rauti (Vicenza), Sali (AlbinoLeffe), Vertainen (Triestina)

8 gol: Cazzadori (Union Brescia), Da Graca (Novara), Lanini (2; Novara), Morra (2; Vicenza)

GIRONE B

14 gol: Bifulco (1; Campobasso)

12 gol: D’Uffizi (Ascoli), Gori (4; Ascoli)

11 gol: Cianci (2; Arezzo), Di Carmine (5; Livorno)

10 gol: Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto), Pattarello (4; Arezzo), Puczka (5; Juventus NG)

9 gol: Dionisi (3; Livorno), Dubickas (Ternana), Guerra (Juventus NG), Montevago (Perugia), Ravasio (2; Arezzo)