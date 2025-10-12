Bologna, Orsolini a vita in rossoblù? Il club prepara il rinnovo fino al 2030 per l'attaccante

Riccardo Orsolini pronto a legarsi ancora di più al Bologna. L'attaccante rossoblù e della Nazionale di Gennaro Gattuso è uno dei punti fermi della squadra di Italiano. Cresciuto tanto a prestazioni e a livello realizzativo, l'esterno è stato uno dei trascinatori degli ultimi successi emiliani: dalla partecipazione alla Champions League fino alla conquista l'anno scorso della Coppa Italia. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2027 con lo stipendio che, con 1,8 milioni di euro a stagione, è il più alto in rosa davanti anche a Ciro Immobile.

E la società non intende certamente farselo scappare. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Bologna vorrebbe rinnovare il contratto del giocatore fino al 2030, così che gli anni in rossoblù diventino 12 con Orso che potrebbe raggiungere tanti record con la maglia degli felsinei.

E dalla Nazionale, Orsolini ha così parlato di Gattuso: “È un po’ come Italiano al Bologna. Quando ce l’hai sotto ti fa una capoccia così (ride, ndr). A parte gli scherzi, sono contento perché lui mi da tanti consigli, mi sprona e mi guida nei momenti in cui c’è da sistemare tatticamente la squadra. Sono contento della fiducia che mi sta dando, spero di ripagarlo sul campo”.