Milan, a gennaio si cercherà un difensore: può tornare d'attualità il nome di Joe Gomez

Il Milan pensa ad un rinforzo in difesa. Con l'avvento di Massimiliano Allegri in panchina, eccezion fatta per la sconfitta casalinga contro la Cremonese, la retroguardia rossonera è apparsa già cambiata, se non negli interpreti, nell'atteggiamento. Dalla seconda giornata in poi è soltanto uno, e su calcio di rigore, il gol incassato da Maignan con la fase di non possesso che sta tornando il marchio di fabbrica del tecnico toscano. Detto ciò, in via Aldo Rossi stanno parlando della prossima finestra invernale di trattative con la possibilità di inserire un elemento di esperienza.

Ritorno di fiamma per Joe Gomez

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbe nuovamente farsi spazio il nome di Joe Gomez del Liverpool, già sogno di fine estate poi non realizzato. Il giocatore sta trovando poco spazio nei Reds con soltanto 29 minuti in due presenze in Premier League e un gettone da titolare in Coppa di Lega.

Out Leoni nel Liverpool

La volontà del giocatore è quella di trovare ovviamente più spazio cercando un club che gli possa dare quella fiducia che per il momento non sta trovando in Inghilterra ma andranno anche comprese le strategie di Slot che in difesa ha perso Giovanni Leoni per infortuni.