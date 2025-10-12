Milan, gli occhi di mezza Europa su Pulisic: il club pensa ad un rinnovo di un anno con opzione

E' l'uomo in più di questo Milan. Malgrado l'errore dal dischetto in quel di Torino contro la Juventus, Christian Pulisic ha iniziato alla grande il campionato con mister Massimiliano Allegri. Jolly in attacco, arrivato in rossonero due anni fa, ha saputo sempre raggiungere la doppia cifra. Alla prima esperienza in Italia, lo statunitense ha infatti realizzato 15 reti e 11 assist nelle 50 volte in cui è stato chiamato in causa fra campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League. L'anno scorso il bottino è aumentato con i gol che sono diventati 17 e gli assist 12 sempre in 50 partite fra le varie competizioni.

E la media che sta tenendo adesso è ancora superiore. Sono infatti sei le presenze in campionato, non tutte dal primo minuto, e due in Coppa Italia con i gol che sono già sei mentre gli assist sono due. In Serie A in due occasioni è partito dalla panchina, ma a Lecce ha anche gonfiato la rete per esempio, mentre in Coppa Italia a San Siro sempre con i salentini è entrato dalla panchina.

E le prestazioni hanno giocoforza portato il valore del giocatore ad aumentare. Il contratto andrà in scadenza nel 2027 ma per il momento per il club di via Aldo Rossi non sarebbe una priorità il rinnovo. Pulisic andrà in scadenza nel 2027 con l’opzione per il 2028 ma le attenzioni che arrivano dall’estero, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbero portare la società a cautelarsi posticipando la clausola e prolungare il contratto fino al 2028 inserendo l’opzione fino al 2029.