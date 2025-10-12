Serie B, le medie voto alla sosta di ottobre: tutti i top e flop squadra per squadra
La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio delle 20 squadre che partecipano al campionato:
Avellino, le medie voto alla sosta di ottobre: vola Palmiero. Insigne da rivedere - CLICCA QUI per la notizia
Bari, le medie voto alla sosta di ottobre: mercato estivo croce e delizia - CLICCA QUI per la notizia
Carrarese, le medie voto alla sosta di ottobre: i senatori volano, gli ultimi arrivati meno - CLICCA QUI per la notizia
Catanzaro, le medie voto alla sosta di ottobre: la vecchia guardia regge. D’Alessandro no - CLICCA QUI per la notizia
Cesena, le medie voto alla sosta di ottobre: Berti al top. Shpendi che succede? - CLICCA QUI per la notizia
Empoli, le medie voto alla sosta di ottobre: Popov a sorpresa. I nuovi stentano - CLICCA QUI per la notizia
Frosinone, le medie voto alla sosta di ottobre: comanda la ‘Gen Z’. Masciangelo in difficoltà - CLICCA QUI per la notizia
Juve Stabia, le medie voto alla sosta di ottobre: Gabrielloni spicca con la vecchia guardia - CLICCA QUI per la notizia
Mantova, le medie voto alla sosta di ottobre: fra il migliore e il peggiore distanza quasi nulla - CLICCA QUI per la notizia
Modena, le medie voto alla sosta di ottobre: solo note positive per Sottil. Gliozzi vola - CLICCA QUI per la notizia
Monza, le medie voto alla sosta di ottobre: tre volti nuovi al top. Ciurria in difficoltà - CLICCA QUI per la notizia
Padova, le medie voto alla sosta di ottobre: Harder a sorpresa. Rinascita Barreca - CLICCA QUI per la notizia
Palermo, le medie voto alla sosta di ottobre: tutto secondo le attesa. Anche se Brunori... - CLICCA QUI per la notizia
Pescara, le medie voto alla sosta di ottobre: Oliveri spicca. In difficoltà difesa e centrocampo - CLICCA QUI per la notizia
Reggiana, le medie voto alla sosta di ottobre: il granata fa bene ai portieri. Vedi Motta - CLICCA QUI per la notizia
Sampdoria, le medie voto alla sosta di ottobre: finalmente Pafundi! Per il resto poco o nulla - CLICCA QUI per la notizia
Spezia, le medie voto alla sosta di ottobre: squadra senza certezze. Resiste Esposito - CLICCA QUI per la notizia
SudTirol, le medie voto alla sosta di ottobre: guidano gli alfieri. Tranne il capitano - CLICCA QUI per la notizia
Venezia, le medie voto alla sosta di ottobre: Busio al comando. Adorante senza squilli - CLICCA QUI per la notizia
Virtus Entella, le medie voto alla sosta di ottobre: Colombi e Nichetti positivi. Debendetti fatica - CLICCA QUI per la notizia