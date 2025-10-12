Matthaus: "Presto per giudicare Chivu ma preferivo Inzaghi. L'Italia andrà al Mondiale"

All’interno dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è possibile leggere una lunga intervista fatta a Lothar Matthaus. Queste le parole dell’ex centrocampista tedesco iniziando dal cambio in panchina avvenuto nell’Inter: “Non so quali siano stati i motivi che hanno portato Inzaghi a lasciare l’Inter, non so se ci sono stati problemi con la società.certo l’offerta che è è arrivata dalla rabbia era difficile da rifiutare. È ancora presto per giudicare il lavoro di Chivu, ma a me piaceva più l’Inter”.

I nerazzurri sono da scudetto?

“Sì, la squadre molto forte anche in Champions League ha subito iniziato bene. Credo che avranno tutti una gran voglia di dimostrare che sono i più forti”.

Secondo lei l’Italia riuscirà ad andare al Mondiale?

“Sì, anche se dovrà giocare gli spareggi perché in questo momento la Norvegia è più forte. Ma non è pensabile che l’Italia non gioca il prossimo mondiale dopo non aver partecipato agli ultimi due”.