Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Sambenedettese, Potenza e Benevento

Oggi alle 19:32Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono concluse le gare della 31ª giornata di Serie C con fischio d’inizio alle ore 17:30, che hanno visto scendere in campo i gironi B e C.

Nel Girone B, primo successo sulla panchina della Sambenedettese per Roberto Boscaglia. I marchigiani tornano alla vittoria dopo quasi due mesi battendo il Guidonia Montecelio grazie al gol decisivo di Eusepi. Nel Girone C, il Benevento espugna Sorrento con la doppietta di Salvemini e vola momentaneamente a +13 sul Catania, in attesa della gara dei rossazzurri in programma domani sera contro la Casertana.

Giornata nera per il Foggia, battuto in casa dal Potenza, che arriva così a nove sconfitte consecutive, confermando una crisi profonda per i rossoneri.

Le prossime giornate si annunciano decisive per le zone alte dei rispettivi gironi e per le squadre in lotta per la salvezza, con risultati che potrebbero già delineare le gerarchie in vista dei playoff e dei playout.

SERIE C - 31ª GIORNATA
GIRONE B
Forlì-Livorno 1-1
11' Menarini (F), 42' Peralta (L)
Juventus Next Gen-Vis Pesaro 1-3
6' Pucciarelli (V), 14' Di Paola (V), 34' Puczka (J), 79' Paganini (V)
Carpi-Torres 1-1
63' Luciani (T), 73' Zagnoni (C)
Pianese-Pineto 1-0
55' Proietto
Domenica 8 marzo
Guidonia Montecelio-Sambenedettese 0-1
52' Eusepi
Ore 20.30 – Ternana-Gubbio
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Ascoli-Ravenna (Diretta Rai Sport)
Ore 20.30 – Campobasso-Arezzo
Ore 20.30 – Perugia-Pontedera
Riposa – Bra

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42*, Pianese 43**, Pineto 42, Gubbio 39, Vis Pesaro 39*, Livorno 36**, Forlì 34*, Carpi 33*, Guidonia Montecelio 32*, Torres 29**, Sambenedettese 28*, Perugia 27, Bra 26*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più - ** due gare in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Cosenza-Team Altamura 1-0
25' Beretta
Salernitana-Latina 2-1
15' Cabianca (S), 50' Lescano (S), 82' Sylla (L)
Siracusa-Giugliano 2-1
6' De Rosa (G), 26' Arditi (S), 71' Ricciardi (S)
Trapani-Crotone 1-4
11' Benedetti (T), 27' e 54' Musso (C), 44' Sandri (C), 59' Energe (C)

Domenica 8 marzo
Foggia-Potenza 0-1 58' Siatounis
Sorrento-Benevento 0-2
19' rig. e 40'+5 Salvemini

Ore 20.30 – Cavese-AZ Picerno
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Atalanta U23-Audace Cerignola
Ore 20.30 – Catania-Casertana
Ore 20.30 – Monopoli-Casarano

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 73*, Catania 60, Cosenza 56*, Salernitana 54*, Crotone 51*, Casertana 49, Audace Cerignola 45, Monopoli 44, Casarano 40, Team Altamura 40*, Potenza 40*, Atalanta U23 35, Sorrento 33é, Latina 32*, Cavese 31, Picerno 31, Giugliano 28*, Trapani 28, Siracusa 24*, Foggia 22*

N.B. - * una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1
58' Duca
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1
26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)
Giana Erminio-Vicenza 1-3
14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)
Inter U23-Albinoleffe 0-1
71' Parlati
Novara-Pergolettese 1-1
20' Basso (N), 31' Tremolada (P)
Trento-Virtus Verona 1-0
40' Candelari
Union Brescia-Triestina 0-0
Pro Patria-Alcione Milano 1-1
58' Travaglini (PP), 98' rig. Marconi (AM)
Pro Vercelli-Cittadella 0-2
67' aut. Iotti, 77' Redolfi
Renate-Lumezzane 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 57, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 49, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

