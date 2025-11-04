Le partite di oggi: il programma di martedì 4 novembre
Torna lo spettacolo della Champions League, con la quarta giornata della fase campionato che può già dire molto sul cammino di diverse squadre. Occhi puntati soprattutto sulle italiane, col Napoli di scena contro l'Eintracht Francoforte al Maradona e la Juventus sempre tra le mura amiche contro lo Sporting CP. Di seguito il programma calcistico di martedì 4 novembre:
18:45 Napoli – Francoforte
18:45 Slavia Praga – Arsenal
21:00 Atlético Madrid – Royale Union SG
21:00 Bodo/Glimt – Monaco
21:00 Juventus – Sporting
21:00 Liverpool – Real Madrid
21:00 Olympiakos – PSV
21:00 PSG – Bayern Monaco
21:00 Tottenham – FC Copenhagen
