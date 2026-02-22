Campobasso, Cirrincione: "Ai playoff può succedere di tutto, se arriverà la B subito saremo pronti"

Vittoria pesante e quarto posto in classifica per il Campobasso, che supera la Juventus Next Gen e aggancia proprio i bianconeri ai piedi del podio. Un successo che vale doppio, per classifica e significato.

A fine gara il vicepresidente rossoblù Nicola Cirrincione ha voluto dedicare i tre punti ai tifosi che hanno scelto di non entrare allo stadio per protestare contro le seconde squadre: “Abbiamo capito la scelta della curva, non è la sola ad aver preso questa posizione. La vittoria la dedichiamo a loro”.

Orgoglio e visione nel progetto molisano: “Il nostro percorso è iniziato quattro anni fa, vogliamo migliorarci giorno dopo giorno. Se oggi siamo quarti è un regalo per tutta la comunità di Campobasso. Servono rispetto e pazienza: con la pazienza possiamo toglierci tante soddisfazioni”.

Nessun proclama, ma ambizione chiara: “Non ci siamo prefissati obiettivi, vogliamo arrivare più in alto possibile. Poi nei playoff può succedere di tutto”. Cirrincione ha ringraziato il presidente Rizzetta e gli sponsor, sottolineando la crescita anche a livello societario.

E ancora: "Noi da qui non ce ne andremo finché non saremo arrivati alle massime categorie, questo non significa che dobbiamo andare in B subito ma con costanza e programmazione. Noi ci stiamo migliorando anche fuori dal campo, a livello di assetto societario. Andremo a giocarci i playoff e non li faremo di certo passeggiando. Se poi dovesse arrivare in B subito, ci faremo trovare pronti".