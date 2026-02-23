Serie C, si chiude 28ª giornata si chiude oggi: Vicenza per la fuga. Le classifiche aggiornate
La 28ª giornata di Serie C si chiude con due posticipi che possono incidere in modo pesante sugli equilibri dei rispettivi gironi. In campo il Girone A e il Girone B, con obiettivi ben diversi ma la stessa posta in palio: punti che valgono tanto.
Girone A: il Vicenza può scappare
Alle 20:30, in diretta Rai Sport, la Virtus Verona ospita la capolista Vicenza. I biancorossi guidano la classifica a quota 66 con una gara in meno e hanno l’occasione di allungare ulteriormente sulle inseguitrici. L’Union Brescia ha già fatto il suo dovere salendo a 53 punti, mentre il Lecco ha frenato sul pari. Un successo permetterebbe al Vicenza di mandare un segnale forte al campionato. Per la Virtus Verona, invece, punti pesanti in chiave salvezza.
Girone B: Ternana, occasione da sfruttare
Nel Girone B tocca alla Ternana, che riceve il Forlì. Gli umbri, penalizzati ma ancora in corsa per le zone nobili, vogliono accorciare sulle squadre che li precedono e dare continuità ai risultati. Il Forlì, dal canto suo, cerca punti preziosi per tenere a distanza la zona playout e alimentare ambizioni playoff.
SERIE C - 28ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Novara-Giana Erminio 3-1
28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)
Alcione Milano-Pergolettese 1-0
32' Pirola
Renate-Inter U23 2-1
14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)
Triestina-Cittadella 2-3
12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)
Lumezzane-Dolomiti Bellunesi 3-0
22' Mancini, 45'+2 Caccavo, 76' Ghillani
Pro Vercelli-Trento 1-3
53' Pellegrini (T), 66' Comi (P), 70' Triacca (T), 90'+4 Sangalli (T)
Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta 1-2
34' Nanni (A), 70' Bertoli (O), 75' rig. Bertoli (O)
Union Brescia-Pro Patria 3-2
1' Desogus (P), 32' Fogliata (U), 41' rig. Desogus (P), 45'+2 Cazzadori (U), 60' Balestrero (U)
Lecco-Albinoleffe 0-0
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66*, Union Brescia 53, Lecco 50, Trento 47, Alcione Milano 46, Cittadella 45, Renate 45, Inter U23 40, Lumezzane 39, Pro Vercelli 38, Novara 35, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 34, Ospitaletto 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20*, Pro Patria 16, Triestina 4
N.B. - *una gara in meno
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Già giocate
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Gubbio-Arezzo 0-1
54' Ravasio
Livorno-Pineto 1-0
37' Di Carmine
Torres-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Sambenedettese 1-0
35' Solini
Campobasso-Juventus Next Gen 2-1
27' Deme (J), 66' Agazzi (C), 69' Cristallo (C)
Pontedera-Ascoli 1-3
5' Nicoletti (A), 52' Damiani (A), 65' Yeboah (P), 71' D'Uffizi (A)
Carpi-Bra 2-1
47' Zagnoni (C), 57' Lionetti (B), 81' Stanzani (C)
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì
Riposa – Perugia
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 53, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Carpi 32, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30**, Bra 25, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17*
N.B. - *una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Già giocate
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)
Latina-Potenza 0-1
90'+4 [rig.] Castorani
Trapani-Cavese 2-0
75' Celeghin, 87' Winkelmann
Casertana-Picerno 2-1
3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)
Atalanta U23-Cosenza 0-0
Catania-Giugliano 1-0
68' D'Ausilio
Salernitana-Monopoli 0-1
54' Scipioni
Team Altamura-Benevento 1-2
37' Grande (T), 56' Prisco (B), 80' Tumminello (B)
Crotone-Foggia 3-1
5' Romeo (F), 50' Piovanello (C), 53' Musso (C), 81' [rig.] Gomez (C)
Sorrento-Siracusa 2-0
25' e 33' Sabbatani
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42, Monopoli 40, Potenza 37, Casarano 36, Team Altamura 36, Atalanta U23 31, Sorrento 33, Picerno 29, Trapani 28, Latina 28, Cavese 28, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
