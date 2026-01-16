Ufficiale
Siracusa, l'attaccante arriva in prestito dal Catanzaro. Arditi approda in Sicilia
TUTTO mercato WEB
Volto nuovo in casa Siracusa, con la formazione siciliana che si assicura - dal Catanzaro - il prestito dell'attaccante Gabriel Arditi, che chiuderà quindi la stagione corrente in forza alla formazione aretusea.
Questa, la nota diffusa dalla stessa:
"Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Catanzaro il diritto alle prestazioni sportive di Gabriel Arditi
• Attaccante classe 2006, nella prima parte di questa stagione è stato aggregato alla prima squadra del club calabrese in Serie B, segnando inoltre 4 gol in 8 presenze in Primavera 2
• Il calciatore si è già aggregato al gruppo di mister Turati e sarà a disposizione per i prossimi impegni ufficiali".
