Ulivieri: "Bologna più giudizioso grazie a Italiano. E la Roma non è favorita in Europa League"

L'allenatore Renzo Ulivieri ha detto la sua sul momento del Bologna, tornato a correre e a vincere partite dopo il periodo di flessione vissuto tra la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno solare, nel corso di un'intervista rilasciata all'edizione online de Il Resto del Carlino: "Il nuovo Bologna è meno bello, ma più solido".

Prosegue quindi nelle sue riflessioni Ulivieri: "È un Bologna più giudizioso e in questa piccola metamorfosi c'è tutta la mano dell'allenatore. Anche se sono convinto che, quando ci saranno le condizioni, Italiano tornerà a fare il calcio che si è visto nel suo primo anno e mezzo di Bologna. A ora siamo sulla 'medicina naturale', quella che applicano tutti gli allenatori in casi come questi, quando vai un po' più piano per condizione o infortuni, e devi per forza aggiustare qualcosa".

E ancora, aggiunge Ulivieri sul Bologna: "Il punto più alto della stagione lo ha toccato a novembre in casa con il Napoli. Oggi la squadra ha un volto un po' diverso: Italiano ha abbassato la linea difensiva, non c'è più un pressing altissimo e si è rinunciato alla riconquista alta, con più campo da coprire per le ripartenze".

In conclusione, poi, Ulivieri dedica una battuta anche alla sfida tutta italiana agli ottavi di Europa League, che vedrà il Bologna opposto alla Roma: "Non vedo favorita la Roma. Certo, Italiano deve sfruttare bene i giorni che mancano perché alcuni dei suoi non sono al top della condizione. Ma vedo una sfida aperta".