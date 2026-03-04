Inter, Darmian sul derby: "Si prepara da solo". E sull'infortunio: "Mai stato fuori tanto a lungo"

Una stagione sfortunata, con un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori tre mesi, ma ieri nell'Inter è sceso in campo Matteo Darmian, il quale ai microfoni di Radio Serie A ha aggiornato circa le proprie condizioni: "Ho avuto un infortunio importante che mi ha tenuto fuori per diverso tempo. Non è stato semplice perché in tutta la mia carriera non era rimasto fuori per così tanto tempo. Avevo voglia di tornare e di dare il mio contributo alla squadra. Mister Chivu fa le sue scelte ma io sono sempre a disposizione e cerco sempre di dare il massimo".

Darmian ha anche commentato il pareggio per 0-0 maturato nella gara di andata di Coppa Italia contro il Como: "Partita di gestione? Non penso perché il Como è una squadra forte di cui tutti ormai conosciamo le qualità. Oggi era importante uscire dal Sinigaglia con un risultato positivo e il non aver preso gol è un buon aspetto. Forse non ci porteremo a casa la nostra miglio prestazione ma certamente un risultato che ci fa ben sperare in vista del ritorno".

Infine, spazio anche ad una battuta in vista con il derby contro il Milan in programma domenica sera: "Il derby è una partita che si prepara da sola. E' una gara speciale e noi faremo di tutto per portare a casa la vittoria".