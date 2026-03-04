Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: Sarri con l'ex Maldini, nella Dea c'è Krstovic
Dopo il pareggio a reti bianche andato in scena ieri sera al Sinigaglia tra Como e Inter, stasera in campo anche Lazio e Atalanta per la gara di andata della seconda semifinale della Coppa Italia, fischio di inizio in programma allo Stadio Olimpico a partire dalle ore 21:00. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni.
A disposizione: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri.
Allenatore: Maurizio Sarri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi: Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.
A disposizione: Sportiello, Rossi, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Sulemana, Ahanor, Kossounou, Musah, Scamacca, Vavassori,.
Allenatore: Raffaele Palladino
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Bindoni, Tegoni
IV Uomo: Sacchi
Var: Gariglio
Avar: Guida