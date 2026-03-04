Cragno ko, il fair play di Fumagalli. Il presidente Comper: "Ha la stima di tutto il SudTirol"

Nella serata di martedì, in occasione della 28ª giornata di Serie B, l’FC Südtirol è sceso in campo al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” contro la Reggiana. Nel corso della ripresa si è verificato un episodio che ha richiamato l’attenzione di tutti per il suo alto valore sportivo e il profondo significato, che rappresenta l’essenza pratica del fair play.

Al 66° minuto, il portiere biancorosso Alessio Cragno, uscito ben oltre l’area di rigore per controllare il pallone, ha accusato un problema fisico immediatamente dopo l’intervento, alzando la mano e accasciandosi al suolo dolorante. In quel frangente, l’attaccante della Reggiana Tommaso Fumagalli, trovatosi a ridosso dell’azione, ha scelto di non approfittare della situazione potenzialmente favorevole e ha deciso di indirizzare volontariamente il pallone in fallo laterale per consentire l’immediato ingresso dei soccorsi. Un gesto di grande fair play che ha raccolto l’applauso dei giocatori in campo, della squadra arbitrale e del pubblico presente sugli spalti.

A sottolineare l’importanza dell’episodio è intervenuto anche il presidente dell’FC Südtirol, Gerhard Comper: “Come prima cosa desidero ringraziare pubblicamente a nome del club biancorosso la Reggiana e Tommaso Fumagalli per il gesto di correttezza che ha permesso al nostro portiere di ricevere tempestivamente le cure mediche. In piena libertà e con grande lucidità, il giocatore reggiano ha scelto di anteporre i valori dello sport a un possibile vantaggio competitivo. Un segnale forte, che rappresenta al meglio lo spirito sportivo”.

Il presidente Comper ha aggiunto: “Fumagalli si è dimostrato una persona di elevati valori e un atleta esemplare, lasciando un messaggio importante a tutti coloro che hanno seguito la partita. In un momento particolare, in cui rispetto e lealtà sono temi centrali, ha dimostrato che anche nelle fasi più delicate di una partita si può scegliere la strada giusta. A lui va il massimo riconoscimento e il ringraziamento mio personale e dell’intero FC Südtirol”.