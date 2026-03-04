TMW News Tra Como e Milan, giorni caldi per l'Inter. Su Allegri torna l'ombra del Real Madrid

Senza reti la prima semifinale di Coppa Italia. Al Sinigaglia, Como e Inter non trovano la via del gol e chiudono sullo 0-0 la gara d'andata, lasciando tutto in perfetta parità per la gara di ritorno che stabilirà la prima finalista del torneo. Per i nerazzurri è stato il preludio al derby di campionato, in programma nel weekend. All'appuntamento, la squadra di Chivu arriva forte dei dieci punti di vantaggio sul Milan ma con qualche defezione, mentre i ragazzi di Allegri devono in tutti i modi arrivare alla vittoria per darsi un briciolo di speranza verso il finale di stagione.

Oggi però, restando in chiave rossonera, è tornata con prepotenza una voce dalla Spagna: il Real Madrid sarebbe nuovamente sulle tracce del tecnico del Diavolo, già cercato con insistenza da Florentino Perez nel 2021. Con Arbeloa in bilico dopo l'esonero di Xabi Alonso, i Blancos sono intenzionati a sondare nuovamente l'allenatore livornese, finito nel ventaglio di nomi per la panchina dell'anno prossimo. Tutto questo nel TMW News di oggi, con una serie di contributi (le parole di Kean, Ferrara e Ranocchia su Nazionale e Serie A) e l'intervento di Fabrizio Biasin, nostro opinionista che ne ha parlato anche nell'editoriale di stanotte sulle colonne di TMW. Ecco la puntata: