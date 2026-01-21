Siracusa, nuovo innesto in attacco: arriva Pannitteri. Figlio dell'indimenticabile Cicco
Il Siracusa rinforza il proprio attacco con un figlio d'arte come Orazio Pannitteri, che arriva in prestito dal Latina, il cui padre Antonino 'Ciccio' Pannitteri che con il club siciliano collezionò 138 presenze e 26 reti. Questo il comunicato del club:
"Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Latina Calcio il diritto alle prestazioni sportive di Orazio Pannitteri.
Attaccante classe '99, figlio dell'indimenticabile 'Ciccio', in carriera ha vestito in Serie C le maglie di Pro Vercelli, Crotone, Fermana e Vis Pesaro. Il calciatore si aggregherà al gruppo di mister Turati nelle prossime ore e sarà a disposizione per i prossimi impegni ufficiali".
Questo il comunicato del club pontino:
"La società Latina Calcio 1932 comunica di aver ceduto in prestito fino a fine stagione, alla società Siracusa Calcio, il cartellino del calciatore Orazio Pannitteri.
A Orazio, l’augurio di una tappa ricca di soddisfazioni personali".